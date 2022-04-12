Смог в Тюмени появился из-за пожаров в Омской области

Утром 12 апреля тюменцы почувствовали запах гари и забеспокоились, что может повториться сценарий прошлого лета — тогда пожароопасная обстановка в регионе была очень напряженной. Но в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что смог пришел из Омской области.

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