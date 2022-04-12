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Смог в Тюмени появился из-за пожаров в Омской области

12 апреля 05:36
Утром 12 апреля тюменцы почувствовали запах гари и забеспокоились, что может повториться сценарий прошлого лета — тогда пожароопасная обстановка в регионе была очень напряженной. Но в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что смог пришел из Омской области.
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Тюмень

Особенно сильно запах гари этим утром ощущали жители Заречной части города. Видимость из-за смога значительно снизилась. По данным Информационного центра правительства Тюменской области, ветер дует со стороны Омской области, что и послужило появлению дымки.

«Тюменцы, живущие в некоторых микрорайонах областной столицы, начали чувствовать дым от пожаров в Называевском районе Омской области», — уточнили в ведомстве.

Такой же смог вчера ощущали жители Ишима и Ишимского района. К слову, крупных природных пожаров на территории Тюменской области не наблюдается, однако возгорание зафиксировано в Сладковском районе.

Тюменские пожарные 13 раз выезжали на тушение прошлогодней травы
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После таяния снега стала появляться прошлогодняя трава, которая стала причиной возгораний. За сутки специалисты регионального МЧС отреагировали на 13 вызовов по поводу горящей растительности.

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