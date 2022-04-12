Смог в Тюмени появился из-за пожаров в Омской области

Особенно сильно запах гари этим утром ощущали жители Заречной части города. Видимость из-за смога значительно снизилась. По данным Информационного центра правительства Тюменской области, ветер дует со стороны Омской области, что и послужило появлению дымки.
«Тюменцы, живущие в некоторых микрорайонах областной столицы, начали чувствовать дым от пожаров в Называевском районе Омской области», — уточнили в ведомстве.
Такой же смог вчера ощущали жители Ишима и Ишимского района. К слову, крупных природных пожаров на территории Тюменской области не наблюдается, однако возгорание зафиксировано в Сладковском районе.
После таяния снега стала появляться прошлогодняя трава, которая стала причиной возгораний. За сутки специалисты регионального МЧС отреагировали на 13 вызовов по поводу горящей растительности.