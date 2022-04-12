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Тюменские пожарные 13 раз выезжали на тушение прошлогодней травы

12 апреля 04:58
Фото: МЧС по Тюменской области в Телеграм
В Тюменской области постепенно тает снег, виднеется прошлогодняя трава — именно она становится причиной первых природных пожаров. По состоянию на 9 часов утра 12 апреля, специалисты регионального МЧС на тушение травы выезжали 13 раз, сообщили в ведомстве.
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Тюмень

«Специалистами была организована работа по тушению 23 техногенных пожаров. Также пожарно-спасательные подразделения 13 раз реагировали на возгорание травы», — уточнили в МЧС Тюменской области.

Вчера пожарными было отработано 6 выездов на сообщения о возгорании травы, 10 апреля по этому же поводу они выезжали 2 раза, 9 апреля — один раз.

В Тюмени и по области с раннего утра висит запах гари
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Кроме того, были приняты меры по ликвидации последствий 5 пожаров в Тюмени, двух — в Тюменском районе, одного — в Ишиме и одного — в Ялуторовском районе.

Сейчас жители Тюмени отчётливо ощущают запах гари на улице. В Информцентре пояснили, что пожар действует только в Сладковском районе. Дым от пожаров в Тюмень пришёл из Омской области.

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