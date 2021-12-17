Отмена QR-кодов: как тюменцы восприняли новость об ослаблении ограничений

Для многих горожан сообщение Александра Моора, главы Тюменской области, стало удивлением. Напомним, он внес изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».
Теперь без QR-кодов можно будет ходить в торговые центры в любое время, в ночные клубы, батутные центры, салоны красоты, базы отдыха, кальянные, предприятия общепита (полный список объектов по ссылке). Однако это ослабление будет действовать только до 20 января 2022 года. После 20-го числа коды снова вернутся.
Изменения не коснулись театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных объектов при проведении на них соревнований различных уровней, объектов, на которых предоставляются спортивно-оздоровительные услуги для населения, аквапарков, СПА-комплексов, термальных источников. На территорию этих объектов можно будет попасть только с QR-кодом или отрицательным ПЦР-тестом.
«Дожили. Теперь радуемся, когда на чуть-чуть глоток свободы дают…»размышляет Полина К.
Тюменцы начали думать, с чем может быть связано такое неожиданное решение — предновогодний период, когда в магазинах не протолкнуться, или, может, коронавирус до 20 января тоже «уходит на каникулы».
«Почему именно 20 января? Что это за дата такая? У ковида каникулы, и он сам сказал, что до 20-го будет отдыхать? Вопросов много, а ответов, жаль, нет», — поинтересовалась Светлана Ф.
Вопросов к внесенным изменениям действительно много. Например, почему в ночной клуб или кальянную можно попасть без QR-кода, а для посещения театра он необходим. Некоторые заволновались, что из-за этого люди «будут деградировать» все новогодние праздники — гулять по ресторанам, бездумно бродить по торговым центрам, а не заниматься в спортивном зале или ходить на спектакли.
«А ковид у нас аристократ, оказывается. Ходит только по театрам, музеям, кинотеатрам. Ездит на базы отдыха и термальные источники. Следит за собой тщательно — в СПА-комплексы ходит. Общественным транспортом брезгует, в очередях в поликлиниках не сидит»,иронизируют комментаторы.
Нашлись и те, кому на QR-коды все равно — они вакцинировались и даже не переживают, если где-то вдруг попросят показать код.
«Вообще пофиг, QR-код есть. Ввели, отменили, запретили, обязали — важно для тех, у кого его нет. Остальные живут нормальной жизнью, уже не обращая внимания на всю эту истерию», — высказался в комментариях в соцсетях Сергей П.
Местные жители, у которых есть дети, вспомнили и о новогодних елках. Подобные мероприятия нередко проходят в концертных залах, театрах. Несовершеннолетним QR-код не нужен, но, если у родителей его нет, то праздник придется отменить — пойти на елку 5-летний ребенок один не сможет.
Что будет после 20 января — один из главных вопросов у горожан. Подписчики городских пабликов предполагают, что ситуация может еще ухудшиться.
«После 20 января вы ожидаете всплеск случаев коронавирусной инфекции? Или ожидаете увеличение кейсов повторного заражения привитых на фоне нового штамма омикрона?», «Когда ждать новую волну заболеваемости? Правильно, после 20 января. Сценарий этого фильма ужасов уже стал предсказуемым»спрашивают тюменцы.
Найти комментарии людей, которые были бы рады ослаблению ограничений, проблематично. Многие не видят логики в подобном решении, иронично называют это «подарком на Новый год», просят перестать издеваться над людьми.
Но вот кто действительно рад этим изменениям — предприниматели. Люди будут ходить в торговые центры и магазины, покупать подарки, одежду, продукты. Если бы в новогодние праздники ТРЦ были закрыты, то бизнес, вероятно, понес бы большие убытки. Предприниматели за это благодарят губернатора Тюменской области.
«Пусть и маленькими шагами, но мы двигаемся в сторону здравомыслия», — уверена Анна Т.