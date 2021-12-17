Отмена QR-кодов: как тюменцы восприняли новость об ослаблении ограничений

Вопросов к внесенным изменениям действительно много. Например, почему в ночной клуб или кальянную можно попасть без QR-кода, а для посещения театра он необходим. Некоторые заволновались, что из-за этого люди «будут деградировать» все новогодние праздники — гулять по ресторанам, бездумно бродить по торговым центрам, а не заниматься в спортивном зале или ходить на спектакли.