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Депутат Госдумы Александр Ремезков: «Введение QR-кодов нарушает права граждан»

10 декабря 2021, 10:05
Фото: Личная страница Александра Ремезкова на Фейсбук
Александр Ремезков.
Сегодня прошло собрание партии «Справедливая Россия — За правду!», на котором обсудили законопроект о QR-кодах и в общем ситуацию с коронавирусом. Депутат Госдумы Александр Ремезков предложил способ, который, по мнению партии, поможет закончить пандемию.

«Лидер нашей фракции и партии не раз выступал за то, что нельзя принуждать людей вакцинироваться. Людей нужно убеждать, разъяснять им. Мы считаем, что введение QR-кодов в общественных местах и в транспорте нарушает конституционные права граждан»,объяснил Александр Ремезков, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам.

Он уточнил, что людей этот законопроект тоже не устраивает — в приемные депутата поступают сотни обращений с просьбой проголосовать против законопроекта о QR-кодах. По словам господина Ремезкова, обращения будут учтены при формировании позиции фракции, а рациональные предложения граждан передадут кабинету министров.

У партии «Справедливая Россия» есть инициатива, которая, на их взгляд, поможет побороть пандемию. Для этого необходимо создать единую службу бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Представители фракции предложили в 2022 году выделить из бюджета на создание системы и пунктов тестирования 80 млрд рублей.

«К сожалению, большинство парламентариев нашу инициативу отклонили. Но мы убеждены, что массовое экспресс-тестирование россиян и своевременное выявление заболевших позволит справиться с пандемией. К тому же, при раннем выявлении COVID-19 можно раньше начать лечение»,уточнил депутат.

Александр Ремезков во время собрания напомнил, что 13 декабря состоится заседание фракции СРЗП в Госдуме, на котором будут присутствовать Татьяна Голикова, зампредседателя правительства РФ, и Виталий Савельев, министр транспорта РФ. На этой встрече представители власти дадут подробные пояснения по правительственным законопроектам.

А уже 16 декабря законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и в отдельных видах общественного транспорта будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной Думы.

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