Депутат Госдумы Александр Ремезков: «Введение QR-кодов нарушает права граждан»

«Лидер нашей фракции и партии не раз выступал за то, что нельзя принуждать людей вакцинироваться. Людей нужно убеждать, разъяснять им. Мы считаем, что введение QR-кодов в общественных местах и в транспорте нарушает конституционные права граждан»,объяснил Александр Ремезков, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам.