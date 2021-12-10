Депутат Госдумы Александр Ремезков: «Введение QR-кодов нарушает права граждан»

«Лидер нашей фракции и партии не раз выступал за то, что нельзя принуждать людей вакцинироваться. Людей нужно убеждать, разъяснять им. Мы считаем, что введение QR-кодов в общественных местах и в транспорте нарушает конституционные права граждан»,объяснил Александр Ремезков, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам.
Он уточнил, что людей этот законопроект тоже не устраивает — в приемные депутата поступают сотни обращений с просьбой проголосовать против законопроекта о QR-кодах. По словам господина Ремезкова, обращения будут учтены при формировании позиции фракции, а рациональные предложения граждан передадут кабинету министров.
У партии «Справедливая Россия» есть инициатива, которая, на их взгляд, поможет побороть пандемию. Для этого необходимо создать единую службу бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Представители фракции предложили в 2022 году выделить из бюджета на создание системы и пунктов тестирования 80 млрд рублей.
«К сожалению, большинство парламентариев нашу инициативу отклонили. Но мы убеждены, что массовое экспресс-тестирование россиян и своевременное выявление заболевших позволит справиться с пандемией. К тому же, при раннем выявлении COVID-19 можно раньше начать лечение»,уточнил депутат.
Александр Ремезков во время собрания напомнил, что 13 декабря состоится заседание фракции СРЗП в Госдуме, на котором будут присутствовать Татьяна Голикова, зампредседателя правительства РФ, и Виталий Савельев, министр транспорта РФ. На этой встрече представители власти дадут подробные пояснения по правительственным законопроектам.
А уже 16 декабря законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и в отдельных видах общественного транспорта будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной Думы.