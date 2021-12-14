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«Выручка упала на 75%». Тюменские бизнесмены провели собрание за отмену QR-кодов

14 декабря 2021, 13:56
Фото: «Наш город»
Бизнесмены Тюмени провели собрание на котором обсудили падение выручки и текущее положение дел. По их мнению, из-за введения QR-кодов предприниматели несут убытки, а помощь недоступна сектору розничной торговли. Они намерены обратиться за помощью к Михаилу Мишустину и Александру Моору, и сейчас собирают подписи.

Из-за коронавирусных ограничений и QR-кодов бизнесмены Тюмени несут большие убытки. Выручка падает. Поток посетителей тоже. Предприниматели массово пишут письма и обращаются к властям, чтобы получить хоть какие-то послабления. Сегодня на собрании предприниматели обсудили положение тюменского бизнеса на текущий момент, а также собирают подписи, чтобы в очередной раз обратиться к главе региона — Александру Моору и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

На собрании решили собрать подписи под письмами Премьер-министру и Губернатору среди всех предпринимателей-арендаторов розничной торговли и сферы услуг в ТРЦ Тюмени.

Две острые проблемы, которые беспокоят бизнесменов: введение QR-кодов в ТРЦ, отсутствие мер поддержки на время ограничений, а также невключение в число пострадавших, сектора розничной торговли по ОКВЭДам. По словам предпринимателей их убытки еще будут расти:

«Выручка упала до 75%. Нужно бить тревогу и что-то начинать делать»,

— тревожно начал предприниматель Павел Головин.

Бизнесмен настаивает на отмене QR-кодов и финансовой поддержке бизнеса, так как потери идут большие, а к февралю ожидается еще и естественная сезонная просадка по выручкам.

«Собрание это возможно не последнее. Нужно продолжать доносить информацию о плачевной ситуации, чтобы нас заметили. 8 ноября ввели коды, а 11 мы уже написали письмо, обращение, так как понимали, чем это нам всем грозит. Его суть была в том, что власти не имеют права принимать такие полумеры только на определенную зону. Из Правительства области ответили, что с третьего декабря коды введут везде, то есть нас не услышали и не поняли! Подготовили второе обращение на Губернатора и депутатов облдумы, говоря что малый бизнес гибнет, его убивают. К нам присоединился и уличный общепит. Работники сферы собрали более 1000 подписей и после этого, видимо, на нас обратили внимание и ввели послабления. Но с 24 декабря снова могут быть ограничения и в сфере общепита в том числе.»,

— делится Павел Головин.

Пока предприниматели надеются, что перед Новым годом все пойдут за подарками и продуктами, но даже это не особо выровняет финансовое положение владельцев бизнеса. К тому же, в ноябре локдаун попросту обрушил поток покупателей.

«До 8 ноября мы не работали, потом люди боялись ходить. У нас вообще торговые точки отдельно стоят от ТЦ. Хоть и активно работают соцсети, но ни к кому не идут»,

— делятся обеспокоенные бизнесмены – участники собрания.

А вот предприниматель Наталья поделилась, что с бизнесом она связана уже 17 лет и на ее памяти такая плачевная обстановка впервые.

«Падение доходов очень большое. Порядка 80%. Налоги нечем платить. Я вынуждена сдавать нулевые декларации. Завтра заблокируют счета. Сотрудники написали заявления без содержания. За день может один-два покупателя приходят. У нас, по сравнению, например, с поликлиникой и МФЦ, вообще стерильное помещение»,

— сказала женщина.

По окончанию встречи Павел Головин подвел итоги собрания.

«Все предложения, вынесенные на встрече, были приняты единогласно. В ТРЦ есть та категория предпринимателей, которую вообще все меры поддержки не коснулись. Они ни тогда, ни сейчас не получали никаких субсидий. Мы это будем писать в обращении к правительству РФ и в обращении к Губернатору»,

— подвел итоги собрания Павел Головин.

Ранее тюменские предприниматели уже собирали подписи под Обращениями и направляли их властям, но такое Собрание было проведено впервые.

В зале говорили о том, что Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области сегодня нет (Лариса Невидайло досрочно покинула этот пост 25 ноября, - прим. ред.) и сейчас они вынуждены обращаться к властям напрямую.

Но личные приемы отменены и возможна лишь подача письменных обращений. Со слов предпринимателей ни на одно Обращение ответа пока не поступало, а диалог бизнеса и власти сегодня крайне необходим.

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