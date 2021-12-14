«Выручка упала на 75%». Тюменские бизнесмены провели собрание за отмену QR-кодов

«Собрание это возможно не последнее. Нужно продолжать доносить информацию о плачевной ситуации, чтобы нас заметили. 8 ноября ввели коды, а 11 мы уже написали письмо, обращение, так как понимали, чем это нам всем грозит. Его суть была в том, что власти не имеют права принимать такие полумеры только на определенную зону. Из Правительства области ответили, что с третьего декабря коды введут везде, то есть нас не услышали и не поняли! Подготовили второе обращение на Губернатора и депутатов облдумы, говоря что малый бизнес гибнет, его убивают. К нам присоединился и уличный общепит. Работники сферы собрали более 1000 подписей и после этого, видимо, на нас обратили внимание и ввели послабления. Но с 24 декабря снова могут быть ограничения и в сфере общепита в том числе.»,