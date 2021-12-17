Губернатор Тюменской области Александр Моор отменил QR-коды для входа в ТРЦ

В настоящий момент почти 80% взрослого населения области получили первый компонент вакцины от коронавируса.
«Дорогие друзья, у нас в области один из самых высоких уровней вакцинации в России: занимаем четвёртое место в стране. Первым компонентом вакцины привито более 80% взрослого населения региона и до конца года, как показывают темпы вакцинации, они точно поставят и вторую прививку. Количество новых случаев заражения Covid-19 снижается. Меньше тяжёлых больных. Все это позволяет нам сделать осторожные шаги в сторону смягчения ограничительных мер», - отметил губернатор Тюменской области.
Теперь для входа в ТЦ, ТРЦ и рынки QR-код не нужен. Эти объекты вернутся к системе пропуска по сертификатам с 20 января. Между тем короновирусные ограничения в Тюменской области будут действовать до 1 марта 2022 года.
При этом QR-код по-прежнему необходим для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных объектов, в том числе фитнес-центров, а также аквапарков, СПА-комплексов, термальных источников и бань (за исключением государственных и муниципальных).
ранее глава региона Александр Моор подписал изменения в постановлении № 120, которые смягчают ограничения, связанные с QR-кодами. Тюменские предприниматели восприняли эти послабления положительно. Для населения Тюменской области введение электронных ограничений из-за коронавируса началось с 8 ноября. При этом кафе, рестораны, общепит и организации сферы услуг за прошедшие 3 недели объявили о серьёзном снижении выручки и числа посетителей. Покупательский поток в ТРЦ упал на 40-60%. В этой связи 2 декабря правила работы торговых точек были изменены.