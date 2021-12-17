Губернатор Тюменской области Александр Моор отменил QR-коды для входа в ТРЦ

«Дорогие друзья, у нас в области один из самых высоких уровней вакцинации в России: занимаем четвёртое место в стране. Первым компонентом вакцины привито более 80% взрослого населения региона и до конца года, как показывают темпы вакцинации, они точно поставят и вторую прививку. Количество новых случаев заражения Covid-19 снижается. Меньше тяжёлых больных. Все это позволяет нам сделать осторожные шаги в сторону смягчения ограничительных мер», - отметил губернатор Тюменской области.