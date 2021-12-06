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Штамм коронавируса «омикрон» выявили у двух россиян

6 декабря 2021, 13:08
Фото: 1Mi
"Омикрон" впервые обнаружили 26 ноября 2021 года.
26 ноября 2021 года стало известно о новом штамме коронавируса — «омикрон». Впервые его обнаружили в Африке, а сегодня его выявили у двух россиян, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, из Южно-Африканской Республики прибыли 10 жителей России, у которых был выявлен коронавирус. Специалисты проводили исследования и устанавливали штаммы. У двоих граждан подтвердился штамм «омикрон».

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения до сих пор выясняют свойства штамма. Его отнесли к варианту, который вызывает беспокойство, потому что вирус имеет более 30 мутаций. Эти мутации могут влиять на скорость распространения, тяжесть заболевания.

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Несмотря на то, что научно не доказано, насколько быстро новый вариант коронавируса передается от человека к человеку, есть сведения о повышении заболеваемости в ЮАР. На данный момент специалисты устанавливают, связано это с появлением нового штамма или с другими факторами.

Предварительно, штамм «омикрон» может повышать риск повторного заболевания. То есть те, кто уже перенес коронавирус, смогут снова заразиться этим вариантом. Предполагается, что повторное заболевание будет протекать в более легкой форме.

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«Омикрон», как и другие штаммы, выявляется с помощью ПЦР-тестирования. Ученые выясняют, как этот штамм влияет на эффективность вакцинации. Прививки от коронавируса по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания и летальных исходов.

Россиянам рекомендуют продолжать соблюдать установленные ограничения — масочный режим, социальную дистанцию. По возможности стоит реже посещать места скопления людей, чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиками. А также пройти полную вакцинацию, если не имеется противопоказаний.

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