Штамм коронавируса «омикрон» выявили у двух россиян

По данным ведомства, из Южно-Африканской Республики прибыли 10 жителей России, у которых был выявлен коронавирус. Специалисты проводили исследования и устанавливали штаммы. У двоих граждан подтвердился штамм «омикрон».
Сотрудники Всемирной организации здравоохранения до сих пор выясняют свойства штамма. Его отнесли к варианту, который вызывает беспокойство, потому что вирус имеет более 30 мутаций. Эти мутации могут влиять на скорость распространения, тяжесть заболевания.
Несмотря на то, что научно не доказано, насколько быстро новый вариант коронавируса передается от человека к человеку, есть сведения о повышении заболеваемости в ЮАР. На данный момент специалисты устанавливают, связано это с появлением нового штамма или с другими факторами.
Предварительно, штамм «омикрон» может повышать риск повторного заболевания. То есть те, кто уже перенес коронавирус, смогут снова заразиться этим вариантом. Предполагается, что повторное заболевание будет протекать в более легкой форме.
«Омикрон», как и другие штаммы, выявляется с помощью ПЦР-тестирования. Ученые выясняют, как этот штамм влияет на эффективность вакцинации. Прививки от коронавируса по-прежнему защищают от тяжелого течения заболевания и летальных исходов.
Россиянам рекомендуют продолжать соблюдать установленные ограничения — масочный режим, социальную дистанцию. По возможности стоит реже посещать места скопления людей, чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиками. А также пройти полную вакцинацию, если не имеется противопоказаний.