Переболевшим тюменцам отказывают в вакцинации от коронавируса

В местных медучреждениях, руководствуясь рекомендациями Минздрава, им отказывают в вакцинации по причине недавно перенесенной болезни.
«Наш город» изучил данную информацию:
«Люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, и имеющие в организме выработанные антитела, не могут пройти вакцинацию. По рекомендациям врачей и специалистов, для прохождения данной процедуры необходим период в 7-9 месяцев после заболевания»из материалов сайта стопкоронавирус.рф
В материале также указано, что (при наличии достаточного титра антител) граждане вправе требовать проведения мероприятия по вацинации, если в субъекте (регионе) введены постановления об обязательной вакцинации.
Ознакомиться со всеми противопоказаниями и рекомендациями ведомств можно на портале стопкоронавирус.рф.