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Переболевшим тюменцам отказывают в вакцинации от коронавируса

2 декабря 2021, 04:41
Информация о подобных инцидентах поступает от жителей города, желающих минимизировать шансы повторно заболеть COVID-19. Большинство горожан предпочитают максимально снизить риск заболевания в преддверии новогодних праздников.

В местных медучреждениях, руководствуясь рекомендациями Минздрава, им отказывают в вакцинации по причине недавно перенесенной болезни.

«Наш город» изучил данную информацию:

«Люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, и имеющие в организме выработанные антитела, не могут пройти вакцинацию. По рекомендациям врачей и специалистов, для прохождения данной процедуры необходим период в 7-9 месяцев после заболевания»из материалов сайта стопкоронавирус.рф

В материале также указано, что (при наличии достаточного титра антител) граждане вправе требовать проведения мероприятия по вацинации, если в субъекте (регионе) введены постановления об обязательной вакцинации.

Ознакомиться со всеми противопоказаниями и рекомендациями ведомств можно на портале стопкоронавирус.рф.

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#Новости#COVID-19#Коронавирус#Вакцинация#Максим Кондратов#Общество
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