Переболевшим тюменцам отказывают в вакцинации от коронавируса

«Люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, и имеющие в организме выработанные антитела, не могут пройти вакцинацию. По рекомендациям врачей и специалистов, для прохождения данной процедуры необходим период в 7-9 месяцев после заболевания»из материалов сайта стопкоронавирус.рф