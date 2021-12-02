Врачи не верят в скорую победу над коронавирусом

В нынешней ситуации говорить о победе над опасной инфекцией преждевременно. Это следует из итогов опросов медработников компании «Росгосстрах жизнь». Статистика заболеваемости постепенно растёт около 42% респондентов убеждены, что статистика Covid снизится в ближайшие месяцы. Только 11% ожидают спад заболевания.
При этом медики напоминают, что в эпидемии важно носить маски и мыть руки.
Постепенно снижается возможность доступности больниц и врачей. Многие из них работают на пределе, а сами медики уходят на больничный. Прививка тоже не панацея в ситуации, у плохо обследованных людей возможны серьезные осложнения.