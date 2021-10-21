В Тюменской области подключено к сети Интернет 396 социально значимых объектов

За 2019 и 2020 год в Тюменской области мероприятия по подключению к сети Интернет были выполнены на 655 объектах согласно госконтракту, заключенному между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АО «ЭР-Телеком Холдинг».