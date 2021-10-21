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В Тюменской области подключено к сети Интернет 396 социально значимых объектов

21 октября 2021, 11:23
Фото: департамента информатизации.
Завершился этап проведения испытаний основного объема социально значимых объектов Тюменской области. К сети Интернет по технологии ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) подключено 396 социально значимых объектов, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

За время действия программы к Интернету подключили 192 фельдшерско-акушерских пункта, 86 культурно-досуговых учреждений, 56 участковых пунктов полиции, 33 школы, 26 администраций сельских поселений, 2 пожарных части и 1 место приема граждан Росгвардии.

Объем подключаемых объектов позволил выполнить показатель регионального проекта «Информационная инфраструктура» — «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения».

За 2019 и 2020 год в Тюменской области мероприятия по подключению к сети Интернет были выполнены на 655 объектах согласно госконтракту, заключенному между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Сейчас идет согласование перечня дополнительного объема объектов, работы по подключению которых планируется завершить до конца ноября 2021 года.

Напомним, что ответственным за реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура» является департамент информатизации Тюменской области.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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