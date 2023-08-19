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Posted 19 августа, 09:42

Published 19 августа, 09:42

Modified Сегодня, 00:10

Updated Сегодня, 00:10

Тюменская область признана одной из лучших экспортеров в УрФО

Тюменская область признана одной из лучших экспортеров в УрФО

19 августа 2023, 09:42
Фото: 1MI
Свердловская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ стали лидерами всероссийской премии «Экспортер года» в Уральском федеральном округе. Компании этих регионов заняли наибольшее количество призовых мест, передаёт Инвестагентство ТО.

Все участники проекта получают сертификат на возмещение НДС от Российского экспортного центра.

Тюменские предприятия, занявшие призовые места на конкурсе:

3 место

  • «Тюменьмашзавод» — экспортер года в сфере машиностроения»;
  • Научно-производственная компания «АгроАльянс» — экспортер года в сфере базовой продукции АПК»;
  • «Дрим» — экспортер года в сфере услуг;

Основатель бренда свадебных платьев Lana Marinenko Светлана Мариненко — признана экспертами, как лучшая женщина-экспортер.

На втором месте от Тюменской области — производственная компания «Слада» — экспортер года в сфере готового продовольствия АПК. На первом — «АЙРОНЭКС», как трейдер года.

Дополнительные номинации:

  • «АЙРОНЭКС» — 2 место в номинации «Прорыв года»;
  • «Дрим» — 1 место в номинации «Ответственный экспортер ESG».

Стоит отметить, что Тюменская область является надежным партнером для ряда государств. До ввода жёстких санкции в отношении России, регион успешно сотрудничал с Южной Кореей, Китаем, Германией и другими странами. С начала СВО Тюменская область нашла новых партнёров и продолжает налаживать бизнес-связи с дружественными государствами.

Александр Моор рассказал, как санкции отразились на экспорте в нашем регионе
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