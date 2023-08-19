Тюменская область признана одной из лучших экспортеров в УрФО

Posted 19 августа, 09:42
Published 19 августа, 09:42
Modified Сегодня, 00:10
Updated Сегодня, 00:10
Все участники проекта получают сертификат на возмещение НДС от Российского экспортного центра.
Тюменские предприятия, занявшие призовые места на конкурсе:
3 место
Основатель бренда свадебных платьев Lana Marinenko Светлана Мариненко — признана экспертами, как лучшая женщина-экспортер.
На втором месте от Тюменской области — производственная компания «Слада» — экспортер года в сфере готового продовольствия АПК. На первом — «АЙРОНЭКС», как трейдер года.
Дополнительные номинации:
Стоит отметить, что Тюменская область является надежным партнером для ряда государств. До ввода жёстких санкции в отношении России, регион успешно сотрудничал с Южной Кореей, Китаем, Германией и другими странами. С начала СВО Тюменская область нашла новых партнёров и продолжает налаживать бизнес-связи с дружественными государствами.