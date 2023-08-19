Тюменская область признана одной из лучших экспортеров в УрФО

Стоит отметить, что Тюменская область является надежным партнером для ряда государств. До ввода жёстких санкции в отношении России, регион успешно сотрудничал с Южной Кореей, Китаем, Германией и другими странами. С начала СВО Тюменская область нашла новых партнёров и продолжает налаживать бизнес-связи с дружественными государствами.