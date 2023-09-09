Тюменские агропредприятия отправили на экспорт 120 тысяч тонн зерна

Posted 9 сентября, 09:54
Published 9 сентября, 09:54
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Вся продукция обследована, на неё выдано 3 347 фитосанитарных сертификатов.
Наибольший объём экспорта:
«Основным импортером тюменской сельхозпродукции является Казахстан. Управление выдало 3 221 фитосанитарный сертификат на более чем 112 тысяч тонн продукции в сопредельное государство», — пояснили в департаменте.
Ранее губернатор Тюменской области заявил, что агропромышленный комплекс региона — очень привлекательная сфера для инвестирования. По его словам, многие инвестпроекты, которые уже реализуются в области или только планируются, ориентированы как раз на экспорт глубокой переработкой сельхозпродукции.