Тюменские агропредприятия отправили на экспорт 120 тысяч тонн зерна

Ранее губернатор Тюменской области заявил, что агропромышленный комплекс региона — очень привлекательная сфера для инвестирования. По его словам, многие инвестпроекты, которые уже реализуются в области или только планируются, ориентированы как раз на экспорт глубокой переработкой сельхозпродукции.