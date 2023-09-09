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Posted 9 сентября, 09:54

Published 9 сентября, 09:54

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Тюменские агропредприятия отправили на экспорт 120 тысяч тонн зерна

Тюменские агропредприятия отправили на экспорт 120 тысяч тонн зерна

9 сентября 2023, 09:54
Фото: 1MI
С начала 2023 года агропредприятия Тюменской области отправили на экспорт около 120 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом сегодня сообщили региональный департамент АПК.

Вся продукция обследована, на неё выдано 3 347 фитосанитарных сертификатов.

Наибольший объём экспорта:

  • 51,55 тысяч тонн — приходится на ячмень;
  • 50,69 тысяч тонн пшеницы;
  • 11,54 тысяч тонн гороха;
  • 2,24 тысяч тонн овса;
  • 1,64 тысяч тонн отрубей;
  • 247 кг овсяных хлопьев.
«Основным импортером тюменской сельхозпродукции является Казахстан. Управление выдало 3 221 фитосанитарный сертификат на более чем 112 тысяч тонн продукции в сопредельное государство», — пояснили в департаменте.

Ранее губернатор Тюменской области заявил, что агропромышленный комплекс региона — очень привлекательная сфера для инвестирования. По его словам, многие инвестпроекты, которые уже реализуются в области или только планируются, ориентированы как раз на экспорт глубокой переработкой сельхозпродукции.

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