Александр Моор ознакомился с проектами и возможностями Казанского района

«Агропромышленный комплекс — очень привлекательная сфера для инвестирования. Радует, что многие проекты, которые реализуются или обсуждаются в нашем регионе, связаны с ориентированной на экспорт глубокой переработкой сельхозпродукции. В этой сфере у Казанского района тоже есть интересные возможности. Наша задача — помочь в их реализации», — отметил Александр Моор.