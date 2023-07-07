Александр Моор ознакомился с проектами и возможностями Казанского района

Posted 7 июля, 11:43
Published 7 июля, 11:43
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Агропромышленные предприятия, учреждения здравоохранения, спорта и дополнительного образования осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Казанский район, которая состоялась 7 июля.
Казанское предприятие «Агросервис» выращивает зерновые и зернобобовые культуры. В 2023 году размер посевных площадей увеличен до 3 тысяч 917 гектаров, доложил губернатору руководитель хозяйства Леонид Прощенко. «Агросервис» активно сотрудничает с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой, куда поставляет около 70 процентов производимого зерна.
«В период с 2018 по 2021 годы в поселке Новоселезнево мы на собственные средства построили сушильно-сортировальный комплекс и два хранилища зерна на 10 тысяч тонн. Благодаря этому было создано 11 рабочих мест», — рассказал он. Общий объем инвестиций в этот проект составил 69,5 миллиона рублей.
В планах — дальнейшее расширение посевных площадей и модернизация парка посевных комплексов и почвообрабатывающих машин.
«Агропромышленный комплекс — очень привлекательная сфера для инвестирования. Радует, что многие проекты, которые реализуются или обсуждаются в нашем регионе, связаны с ориентированной на экспорт глубокой переработкой сельхозпродукции. В этой сфере у Казанского района тоже есть интересные возможности. Наша задача — помочь в их реализации», — отметил Александр Моор.
Глава региона побывал в казанской Областной больнице №14. Там выполнен капитальный ремонт поликлиники и инфекционного отделения. В медучреждении полностью обновлено медицинское оборудование на общую сумму свыше 90 миллионов рублей.
«Капитальный ремонт был проведен в рамках масштабной региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ежегодно мы вкладываем в ее реализацию более миллиарда рублей. Будем продолжать эту работу до 2025 года включительно. Наша цель заключается в повышении доступности и качества медицинской помощи, в том числе в сельских районах», — подчеркнул губернатор.
Александр Моор осмотрел детский спорткомплекс «Медведь», который носит имя уроженца Казанского района, Героя России Жумабая Раизова. По поручению главы региона этот муниципальный спортивный объект был капитально отремонтирован за счет средств местного бюджета. Здесь проводятся тренировки и физкультурно-оздоровительные занятия по плаванию и дзюдо. В состав спорткомплекса входят бассейн на 4 дорожки по 25 метров и спортивный зал для единоборств.
Значимым событием для Казанского района стало открытие в районном центре модельной библиотеки. В 2022 году Казанская центральная районная библиотека победила в конкурсе, который проходил в рамках национального проекта «Культура», и получила 10 миллионов рублей из федерального бюджета на оснащение и модернизацию. На эти средства были приобретены книги, новое компьютерное и мультимедийное оборудование, библиотечная мебель.
«Мы открыли библиотеку нового поколения. В Тюменской области уже действуют восемь подобных учреждений культуры, наполненных новым содержанием. Еще четыре откроются в этом году. Сегодня библиотека — это не только место, где читают книги. Это многофункциональное пространство для людей разных возрастов и интересов», — отметил Александр Моор.
По уже сложившейся традиции Александр Моор встретился с родителями и женами участников специальной военной операции. Без таких откровенных бесед за чашкой чая не обходится ни одна поездка губернатора в муниципалитеты.
Одним из важнейших событий в ходе рабочей поездки Александра Моора в Казанский район стало возложение цветов к памятнику Герою России Жумабаю Раизову. Память офицера-десантника, погибшего при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, вместе с губернатором почтили отец самоотверженного воина Нурбай Раизов и глава муниципалитета Татьяна Богданова.
«Жизнь и боевой путь гвардии старшего лейтенанта Раизова — яркий пример мужества и патриотизма», — подчеркнул Александр Моор.