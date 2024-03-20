Александр Моор обсудил с послом Беларуси укрепление взаимных экономических связей

Посол Республики Беларусь в РФ пригласил тюменскую делегацию на XI Форум регионов Белоруссии и России, который пройдет в Витебске и Полоцке в июне 2024 года. В свою очередь, представители белорусских компаний примут участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024, который состоится в Тюмени.