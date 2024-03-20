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Posted 20 марта, 11:23

Published 20 марта, 11:23

Modified Сегодня, 00:25

Updated Сегодня, 00:25

Александр Моор обсудил с послом Беларуси укрепление взаимных экономических связей

Александр Моор обсудил с послом Беларуси укрепление взаимных экономических связей

20 марта 2024, 11:23
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым. Стороны обсудили дальнейшие перспективы развития и укрепления взаимных экономических и гуманитарных связей.
Фото: сайт правительства ТО

Встреча прошла в правительстве региона сегодня, 20 марта.

«Республика Беларусь — один из основных внешнеторговых партнеров Тюменской области среди стран СНГ. Наш товарооборот в 2023 году увеличился в два раза. Сегодня в хозяйствах региона работают порядка трех тысяч единиц белорусской техники, открыты около двадцати магазинов белорусских продуктов питания. Тюменские производители экспортируют в Белоруссию семена сельскохозяйственных культур, продукцию животноводства», — пояснил Александр Моор.

Активное сотрудничество между Республикой Беларусь и Тюменской областью может развиваться в самых разных сферах — от строительства и жилищно-коммунального хозяйства до агропрома и туризма, отметил Дмитрий Крутой.

Этой работе способствует обмен представительными делегациями и бизнес-миссиями, подчеркнули Александр Моор и Дмитрий Крутой. Они договорились продолжить подобную практику.

Посол Республики Беларусь в РФ пригласил тюменскую делегацию на XI Форум регионов Белоруссии и России, который пройдет в Витебске и Полоцке в июне 2024 года. В свою очередь, представители белорусских компаний примут участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024, который состоится в Тюмени.

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