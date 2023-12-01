Александр Моор: в Тюменской области количество экспортеров выросло в два раза

Posted 1 декабря, 13:33
Published 1 декабря, 13:33
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Правительство Тюменской области своевременно определило новые горизонты для развития регионального экспорта в связи с изменением вектора внешнеторгового развития страны, связанного с геополитическими условиями последних нескольких лет, отметил губернатор.
«Мы укрепили уже существующие и установили новые связи, в том числе со странами Азии и Африки. С целью поиска новых партнеров и увеличения экспортных поставок в этом году при участии правительства области, регионального центра поддержки экспорта и областной Торгово-промышленной палаты было проведено более тридцати совместных мероприятий с нашими иностранными партнерами из стран Азии, Кавказа и Ближнего Востока», — пояснил Моор.
В работе Тюменского экспортного форума — 2023 принимают участие делегации из пяти стран — Китая, Бангладеш, Ганы, Марокко и Чада.
В программе Тюменского экспортного форума — сессии «Поворот на Восток: развитие кадрового потенциала Тюменского региона» и «Экспорт услуг: как повысить конкурентоспособность регионального рынка», мастер-классы «Современная бизнес-этика Китая» и «Экспорт без проблем. Секреты легкого старта», биржи деловых контактов с делегациями Китайской Народной Республики, Королевства Марокко, Республики Чад и Республики Гана, другие деловые мероприятия.
«Рассчитываю, что наши торговые отношения с государствами стран Африки и Азии, да и в целом экономические отношения, продолжат свое развитие на долгие годы. Мы открыты для укрепления торговых, кооперационных связей, и потенциал такого сотрудничества колоссален», — резюмировал глава региона.