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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Александр Моор рассказал, как санкции отразились на экспорте в нашем регионе

27 марта 2023, 14:43
Фото: 1MI

В Тюменской области объем экспорта вырос

За прошлый год объем экспорта в регионе увеличился в полтора раза, в сравнении с предыдущим годом. Об этом рассказал глава Тюменской области Александр Моор в своём telegram-канале.

Большая часть этого объема — несырьевые неэнергетические товары: техоборудование, транспорт, минеральная продукция.

Количество организаций-экспортеров также увеличилось, в связи с чем в регионе роль малого и среднего предпринимательства стала более значимой. На всероссийском конкурсе «Экспортёров года» три компании Тюмени признали лучшими в УрФО.

Александр Моор отметил, что тюменские власти готовы сделать все возможное для дальнейшего развития региона в плане экспорта.

Ранее «Наш город» писал, что корпорация Nestle приостановила экспорт и импорт в Россию, причиной тому послужили санкции со стороны Запада.

Корпорация Nestlé остановила экспорт и импорт продовольственных товаров в РФ
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#Елена Чебоксарова#Экспорт#Несырьевой экспорт#Экспортеры#Александр Моор#Тюменская область#Общество#Новости тюмени
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