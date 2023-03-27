Александр Моор рассказал, как санкции отразились на экспорте в нашем регионе

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Большая часть этого объема — несырьевые неэнергетические товары: техоборудование, транспорт, минеральная продукция.
Количество организаций-экспортеров также увеличилось, в связи с чем в регионе роль малого и среднего предпринимательства стала более значимой. На всероссийском конкурсе «Экспортёров года» три компании Тюмени признали лучшими в УрФО.
Александр Моор отметил, что тюменские власти готовы сделать все возможное для дальнейшего развития региона в плане экспорта.
Ранее «Наш город» писал, что корпорация Nestle приостановила экспорт и импорт в Россию, причиной тому послужили санкции со стороны Запада.