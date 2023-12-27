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Экспортеры

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Декабрь 2023
«Обойдемся без бантиков»: тюменцы пожаловались на стоимость упаковки подарков
27 декабря 2023, 09:10
В Тюменской области растет число компаний, готовых экспортировать свои товары в Китай
За три года в Тюменской области число компаний, желающих попасть в реестр экспортёров в Китайскую Народную Республику, выросло в девять раз.
25 декабря 2023, 09:36
Александр Моор: в Тюменской области количество экспортеров выросло в два раза
В первой половине 2023 года количество экспортеров в Тюменской области увеличилось на 5% по отношению к полному прошлому году и в пять раз за последнюю пятилетку. Об этом рассказал глава региона Александр Моор на открытии тюменского форума — 2023 «Экспортный горизонт: от Африки до Азии».
1 декабря 2023, 13:33
Август 2023
Тюменское масло перестали поставлять в магазины Европы
Новым рынком сбыта стала Азия.
4 августа 2023, 04:12
Март 2023
Александр Моор рассказал, как санкции отразились на экспорте в нашем регионе
За прошлый год объем экспорта в регионе увеличился в полтора раза, в сравнении с предыдущим годом. Об этом рассказал глава Тюменской области Александр Моор в своём telegram-канале.
27 марта 2023, 14:43

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