Экспортеры

Александр Моор: в Тюменской области количество экспортеров выросло в два раза

В первой половине 2023 года количество экспортеров в Тюменской области увеличилось на 5% по отношению к полному прошлому году и в пять раз за последнюю пятилетку. Об этом рассказал глава региона Александр Моор на открытии тюменского форума — 2023 «Экспортный горизонт: от Африки до Азии».