Впервые компания из Тюменской области представлена на Международном экспортном форуме

Компания «Смарт СИ» стала первой участницей от Тюменской области на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который сейчас проходит в Москве.

Как отметили в Информационном центре правительства региона, форум — главное событие года для предпринимателей-экспортеров страны. «Тюменскую область представляет ООО „Смарт СИ“, которое презентует систему „Умный пешеходный переход“. Компания начала ее разработку первой в России еще в 2012 году. Система заметит приближение человека к переходу и светом предупредит водителя», — пояснили в агентстве. Чтобы попасть на выставку, компания прошла конкурсный отбор. Содействие оказал Центр поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Сегодня стенд «Смарт СИ» включен в маршрут обхода выставки Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.