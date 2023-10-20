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Posted 20 октября, 04:23

Published 20 октября, 04:23

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Впервые компания из Тюменской области представлена на Международном экспортном форуме

Впервые компания из Тюменской области представлена на Международном экспортном форуме

20 октября 2023, 04:23
Фото: 1MI
Компания «Смарт СИ» стала первой участницей от Тюменской области на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который сейчас проходит в Москве.

Как отметили в Информационном центре правительства региона, форум — главное событие года для предпринимателей-экспортеров страны.

«Тюменскую область представляет ООО „Смарт СИ“, которое презентует систему „Умный пешеходный переход“. Компания начала ее разработку первой в России еще в 2012 году. Система заметит приближение человека к переходу и светом предупредит водителя», — пояснили в агентстве.

Чтобы попасть на выставку, компания прошла конкурсный отбор. Содействие оказал Центр поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Сегодня стенд «Смарт СИ» включен в маршрут обхода выставки Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

#Ирина Швецова
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