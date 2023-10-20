Впервые компания из Тюменской области представлена на Международном экспортном форуме

Posted 20 октября, 04:23
Published 20 октября, 04:23
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Как отметили в Информационном центре правительства региона, форум — главное событие года для предпринимателей-экспортеров страны.
«Тюменскую область представляет ООО „Смарт СИ“, которое презентует систему „Умный пешеходный переход“. Компания начала ее разработку первой в России еще в 2012 году. Система заметит приближение человека к переходу и светом предупредит водителя», — пояснили в агентстве.
Чтобы попасть на выставку, компания прошла конкурсный отбор. Содействие оказал Центр поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Сегодня стенд «Смарт СИ» включен в маршрут обхода выставки Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.