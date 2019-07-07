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ТОП-3 Тюмени: разборки в «Кристале», пожар в Чимеево и слухи о продаже ТДСК.

7 июля 2019, 06:56
Фото: Cam72.su
Уходящая неделя выдалась не спокойной, Тюмень прогремела в федеральной повестке из-за событий в ТРЦ «Кристал». В соседней области сгорел храм с чудотворной иконой, очень дорогой для тюменцев. Бизнесмен Щепелин ответил на вопрос о продаже компании.
Сюжет
УМВД

На этой неделе произошло несколько резонансных событий для региона.

В середине недели 3 июля после обеда в ТРЦ «Кристал» произошло ЧП, пришлось эвакуировать весь торговый центр.

Четверо людей устроили разборки с применением оружия. Как позже выяснилось у одного был нож, у других травматический пистолет и карабин. Наш корреспондент выезжал на место происшествия и смог оценить происходящее пообщавшись с очевидцами.

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В ходе инцидента прозвучало несколько выстрелов из травматического пистолета, к счастью никто не пострадал. Участники конфликта скрылись, с места на дорогих автомобилях, но попали в поле зрения камер видео наблюдения. Это позволило полицейским составить подробные ориентировки и объявить план «Перехват».

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Понадобилось меньше суток на их поимку. Задержанные оказались гражданами ближнего зарубежья. В сети быстро появилась информация о том, что подозреваемые представители кавказских национальностей.

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Глава армянской диаспоры в Тюмени, дал оценку действиям участников инцидента. И в открытом письме пообещал провести беседы с семьями мужчин.

В этот же день в Чимеево, Курганской области произошел пожар, уничтоживший полностью храм, в котором хранилась чудотворная икона.

По некоторым данным пожар начался из-за неисправного кондиционера.

Храм в Чимеево Курганской области сгорел вместе с чудотворной иконой
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По счастливой случайности журналистам «Нашего города» еще во время репортажа о крещенских купаниях удалось запечатлеть убранство храма.

Еще одним важным событием прошедшей недели стал ответ Николая Щепелина о том, что он не станет продавать ТДСК московской компании.

Гендиректор ТДСК Щепелин ответил на слухи о возможной продаже компании
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Ранее появились слухи о том, что ПИК хочет купить его компанию за 1 млрд рублей, что не соответствует рыночной стоимости компании.

Между тем в беседе с нашим корреспондентом Николай Щепелин ушел от ответа, будет ли он сотрудничать в сфере поставки стройматериалов с московской компанией.

Помимо всего произошедшего хочется отметить, что в конце недели и. о. главного прокурора области назначили Руфата Биктимерова.

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