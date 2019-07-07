ТОП-3 Тюмени: разборки в «Кристале», пожар в Чимеево и слухи о продаже ТДСК.

На этой неделе произошло несколько резонансных событий для региона.
В середине недели 3 июля после обеда в ТРЦ «Кристал» произошло ЧП, пришлось эвакуировать весь торговый центр.
Четверо людей устроили разборки с применением оружия. Как позже выяснилось у одного был нож, у других травматический пистолет и карабин. Наш корреспондент выезжал на место происшествия и смог оценить происходящее пообщавшись с очевидцами.
В ходе инцидента прозвучало несколько выстрелов из травматического пистолета, к счастью никто не пострадал. Участники конфликта скрылись, с места на дорогих автомобилях, но попали в поле зрения камер видео наблюдения. Это позволило полицейским составить подробные ориентировки и объявить план «Перехват».
Понадобилось меньше суток на их поимку. Задержанные оказались гражданами ближнего зарубежья. В сети быстро появилась информация о том, что подозреваемые представители кавказских национальностей.
Глава армянской диаспоры в Тюмени, дал оценку действиям участников инцидента. И в открытом письме пообещал провести беседы с семьями мужчин.
В этот же день в Чимеево, Курганской области произошел пожар, уничтоживший полностью храм, в котором хранилась чудотворная икона.
По некоторым данным пожар начался из-за неисправного кондиционера.
По счастливой случайности журналистам «Нашего города» еще во время репортажа о крещенских купаниях удалось запечатлеть убранство храма.
Еще одним важным событием прошедшей недели стал ответ Николая Щепелина о том, что он не станет продавать ТДСК московской компании.
Ранее появились слухи о том, что ПИК хочет купить его компанию за 1 млрд рублей, что не соответствует рыночной стоимости компании.
Между тем в беседе с нашим корреспондентом Николай Щепелин ушел от ответа, будет ли он сотрудничать в сфере поставки стройматериалов с московской компанией.
Помимо всего произошедшего хочется отметить, что в конце недели и. о. главного прокурора области назначили Руфата Биктимерова.