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Хулиганство и незаконный оборот оружия. Хронология произошедшего в ТРЦ «Кристалл»

3 июля 2019, 16:17
Фото: «Наш город»
В Тюмени около 14.45 в здании ТРЦ «Кристалл» на втором этаже произошла стрельба. Посетители торгового центра в панике бросились к выходам из здания. В это время четверо злоумышленников с автоматом скрылись с места происшествия на черном Range Rover и белом Mercedes. Их поиск до сих пор продолжается.
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Тюмень

Ситуацию в ТРЦ «Кристал» 3 июня, освещали журналисты «Нашего города». Восстанавливаем хронологию и все что известно к этому моменту.

По словам очевидцев, стрельба началась около магазина Rieker, по другим данным в детском магазине ZARA около 14.45. Всего было сделано несколько выстрелов.

По данным МВД, причиной стрельбы в ТРЦ стал конфликт. Первый выстрел был произведен из травматического пистолета. Далее злоумышленники решили покинуть торговый зал, а через 10 минут появилась полиция. В интернете появилось видео, где трое человек покинули здание ТРЦ, при этом в руках одного из подозреваемых было оружие похожее на автомат.

Паника в тюменском «Кристалле» после стрельбы началась со стороны фудкорта
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В Тюмени объявлен план перехват. Полицейские тщательно досматривают водителей на Range Rover и Mercedes. Разыскивают четверо подозреваемых. Один из них среднего телосложения, который был одет в черную футболку с белой надписью на груди и серые джинсы с потертостями. Второй тоже был одет в черную футболку и штаны. Третий — худощавый мужчина в одежде серого цвета. О четвертом подозреваемом ничего не известно.

В Тюмени объявлен план «Перехват» из-за стрелка в Кристалле
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Во время оперативной пресс-конференции у здания ТРЦ, начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов расценил действия подозреваемых как хулиганство, кроме этого им инкриминировали незаконный оборот и хранение оружия. Он отметил, что к счастью пострадавших в этом инциденте не было.

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