Хулиганство и незаконный оборот оружия. Хронология произошедшего в ТРЦ «Кристалл»

В Тюмени объявлен план перехват. Полицейские тщательно досматривают водителей на Range Rover и Mercedes. Разыскивают четверо подозреваемых. Один из них среднего телосложения, который был одет в черную футболку с белой надписью на груди и серые джинсы с потертостями. Второй тоже был одет в черную футболку и штаны. Третий — худощавый мужчина в одежде серого цвета. О четвертом подозреваемом ничего не известно.