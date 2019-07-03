Хулиганство и незаконный оборот оружия. Хронология произошедшего в ТРЦ «Кристалл»

Ситуацию в ТРЦ «Кристал» 3 июня, освещали журналисты «Нашего города». Восстанавливаем хронологию и все что известно к этому моменту.
По словам очевидцев, стрельба началась около магазина Rieker, по другим данным в детском магазине ZARA около 14.45. Всего было сделано несколько выстрелов.
По данным МВД, причиной стрельбы в ТРЦ стал конфликт. Первый выстрел был произведен из травматического пистолета. Далее злоумышленники решили покинуть торговый зал, а через 10 минут появилась полиция. В интернете появилось видео, где трое человек покинули здание ТРЦ, при этом в руках одного из подозреваемых было оружие похожее на автомат.
В Тюмени объявлен план перехват. Полицейские тщательно досматривают водителей на Range Rover и Mercedes. Разыскивают четверо подозреваемых. Один из них среднего телосложения, который был одет в черную футболку с белой надписью на груди и серые джинсы с потертостями. Второй тоже был одет в черную футболку и штаны. Третий — худощавый мужчина в одежде серого цвета. О четвертом подозреваемом ничего не известно.
Во время оперативной пресс-конференции у здания ТРЦ, начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов расценил действия подозреваемых как хулиганство, кроме этого им инкриминировали незаконный оборот и хранение оружия. Он отметил, что к счастью пострадавших в этом инциденте не было.