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В Тюмени объявлен план «Перехват» из-за стрелка в Кристалле

3 июля 2019, 11:23
Фото: «НашГород»
В областной столице объявлен план «Перехват». Полиция ищет мужчину, который открыл стрельбу из пневматического пистолета около магазина Rieker.
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Тюмень

«По предварительным данным, между четырьмя посетителями торгового центра начался конфликт, — рассказала Светлана Новик начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Тюменской области. — Один из мужчин произвел выстрел из травматического пистолета».

Информацию о заложниках, распространяемую в интернете, полиция опровергает.

Именно после этого началась паника. Как рассказывают очевидцы, через пять минут сработала сигнализация об эвакуации, но народ уже выбегал из торгового центра. Между тем стрелявший выбежал на крышу, ему удалось скрыться. В городе объявили план «Перехват».

Как передает корреспондент с места событий, следователи сейчас работают на крыше торгового комплекса.

Как рассказал на месте событий Юрий Алтынов, генерал-майор полиции, у одного мужчины был нож, а у другого — травматический пистолет. Ситуация расценивается им как хулиганство, незаконный оборот и хранение оружия.

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