В Тюмени объявлен план «Перехват» из-за стрелка в Кристалле

Именно после этого началась паника. Как рассказывают очевидцы, через пять минут сработала сигнализация об эвакуации, но народ уже выбегал из торгового центра. Между тем стрелявший выбежал на крышу, ему удалось скрыться. В городе объявили план «Перехват».