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Паника в тюменском «Кристалле» после стрельбы началась со стороны фудкорта

3 июля 2019, 10:59
Фото: «НашГород»
Прямо сейчас в ТЦ «Кристалл» эвакуировали всех пострадавших после стрельбы. На месте происшествия находится наш корреспондент.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили ему эвакуированные посетители торгового центра «Кристалл», стрельба велась на втором этаже здания.

«Мужчина в примерочной услышал выстрелы, выбежал и сказал об этом», — взволнованно рассказала продавщица одного из магазинов.

Фото: «НашГород»

Другая посетительница рассказала, что паника началась со стороны фудкорта — именно оттуда начали бежать первые люди.

«Пострадавших во время инцидента нет» — рассказала Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области.

Фото: «НашГород»

Между тем, посетителей в «Ашан» уже запускают. Люди ходят, пьют кофе и едят шаурму. А вот вход в ТЦ «Кристалл» перекрыт, рядом с закрывающей лентой стоит охранник.

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