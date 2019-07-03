Паника в тюменском «Кристалле» после стрельбы началась со стороны фудкорта

Как сообщили ему эвакуированные посетители торгового центра «Кристалл», стрельба велась на втором этаже здания.
«Мужчина в примерочной услышал выстрелы, выбежал и сказал об этом», — взволнованно рассказала продавщица одного из магазинов.
Другая посетительница рассказала, что паника началась со стороны фудкорта — именно оттуда начали бежать первые люди.
«Пострадавших во время инцидента нет» — рассказала Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области.
Между тем, посетителей в «Ашан» уже запускают. Люди ходят, пьют кофе и едят шаурму. А вот вход в ТЦ «Кристалл» перекрыт, рядом с закрывающей лентой стоит охранник.