nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Храм в Чимеево Курганской области сгорел вместе с чудотворной иконой

3 июля 2019, 12:51
Фото: «Наш город»
В селе Чимеево Курганской области произошел пожар в церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. Зданию нанесен значительный ущерб.
Сюжет
Тюмень

В пресс-службе МЧС по Курганской области сообщили «Нашему городу», что пожар в храме Чимеево потушен. На месте происшествия работают дознаватели.

Фото: «Наш город»

«Площадь возгорания 165 кв метров. Пожар потушен на месте будут работать дознаватели, чтобы оценить масштаб ущерба. И после этого можно будет сказать, можно будет здание эксплуатировать или нет. Мы сейчас говорим по факту, что пожар ликвидирован и идет проливка конструкций. В 14.15 поступило сообщение о возгорании, в 14.49 оно было локализовано. В 16.04 пожар ликвидирован. Первыми прибыли посты муниципальной пожарной охраны», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Монастырь в селе Чимеево полностью сгорел из-за кондиционера. Иконы спасти не удалось
Узнать подробнее

Сохранились ли иконы в МЧС не знают. Телефоны пресс-службы и канцелярии Курганской епархии не отвечают.

Материалы по теме
Монастырь в селе Чимеево полностью сгорел из-за кондиционера. Иконы спасти не удалось
#Новости#Курганская область#Иконы#Тюменская область#Пожары#Храм#Тюмень#Эксклюзив#Вадим Квасюк#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25