Храм в Чимеево Курганской области сгорел вместе с чудотворной иконой

«Площадь возгорания 165 кв метров. Пожар потушен на месте будут работать дознаватели, чтобы оценить масштаб ущерба. И после этого можно будет сказать, можно будет здание эксплуатировать или нет. Мы сейчас говорим по факту, что пожар ликвидирован и идет проливка конструкций. В 14.15 поступило сообщение о возгорании, в 14.49 оно было локализовано. В 16.04 пожар ликвидирован. Первыми прибыли посты муниципальной пожарной охраны», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.