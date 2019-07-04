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Союз армян осудил стрельбу соотечественников в ТРЦ «Кристалл»

4 июля 2019, 12:03
Фото: «НашГород»
Союз армян Тюменской области прокомментировал инцидент в ТРЦ «Кристалл» 3 июня. Перестрелку между четырьмя подозреваемыми назвали неприемлемой и общественно-опасной.
Сюжет
Тюмень

Союз армян единодушно осудил подобный способ «решения вопросов между людьми». Из-за семейных распрей могли пострадать люди. Глава диаспоры отметил, что лично проведет беседы с семьями зачинщиков беспорядков.

Отмечается, что тюменские полицейские проявили «оперативность и профессионализм» при расследовании ЧП в ТРЦ, а само преступление не носило этнического характера.

В Тюмени 3 июня несколько сотен человек выбежали на улицу из торгового центра «Кристалл» после начавшейся на 2 этаже перестрелки. Зачинщики имели при себе нож, карабин и травматический пистолет. После нескольких выстрелов подозреваемые покинули место ЧП на иномарках, их задержали 9 часов.

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#Новости#Стрельба#ТРЦ#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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