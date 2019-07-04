Союз армян осудил стрельбу соотечественников в ТРЦ «Кристалл»

В Тюмени 3 июня несколько сотен человек выбежали на улицу из торгового центра «Кристалл» после начавшейся на 2 этаже перестрелки. Зачинщики имели при себе нож, карабин и травматический пистолет. После нескольких выстрелов подозреваемые покинули место ЧП на иномарках, их задержали 9 часов.