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Гендиректор ТДСК Щепелин ответил на слухи о возможной продаже компании

4 июля 2019, 05:07
Фото: «Наш город»
Генеральный директор ТДСК Николай Щепелин не собирается продавать строительную компанию. Об этом он сегодня, 4 июля, заявил на пресс-конференции, которую специально собрал на фоне развивающихся слухов.
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Тюмень

«Я не знаю, откуда эта информация. К нам никто не приходил. У нас никто бумаги не требовал. Там написано, что ТДСК продают за 1 млрд рублей. Правильно? Ну, это смешно. Что такое для такой фирмы, у которой такие объемы и за млрд продается?», – сказал он.

Как выразился сам Щепелин: «кому-то мы хорошо мешаем». Отметил, что ПИК опроверг слухи о переговорах. По его мнению, разговоры о продаже беспочвенны.

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Он заявил, что ТДСК является единственной фирмой в Тюменской области, которая торгует готовым жильем на протяжении семи лет. По его словам, достижения фирмы отмечал и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Щепелин рассказал, что в фирме текучка кадров составляет 11%, а сокращений «как таковых» нет, и отметил увеличение зарплаты с 1 июля сотрудникам на 20%.

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