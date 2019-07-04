Гендиректор ТДСК Щепелин ответил на слухи о возможной продаже компании

«Я не знаю, откуда эта информация. К нам никто не приходил. У нас никто бумаги не требовал. Там написано, что ТДСК продают за 1 млрд рублей. Правильно? Ну, это смешно. Что такое для такой фирмы, у которой такие объемы и за млрд продается?», – сказал он.
Как выразился сам Щепелин: «кому-то мы хорошо мешаем». Отметил, что ПИК опроверг слухи о переговорах. По его мнению, разговоры о продаже беспочвенны.
Он заявил, что ТДСК является единственной фирмой в Тюменской области, которая торгует готовым жильем на протяжении семи лет. По его словам, достижения фирмы отмечал и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Щепелин рассказал, что в фирме текучка кадров составляет 11%, а сокращений «как таковых» нет, и отметил увеличение зарплаты с 1 июля сотрудникам на 20%.