Гендиректор ТДСК Щепелин ответил на слухи о возможной продаже компании

«Я не знаю, откуда эта информация. К нам никто не приходил. У нас никто бумаги не требовал. Там написано, что ТДСК продают за 1 млрд рублей. Правильно? Ну, это смешно. Что такое для такой фирмы, у которой такие объемы и за млрд продается?», – сказал он.