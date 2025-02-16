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Posted 16 февраля, 12:32

Published 16 февраля, 12:32

Modified 16 февраля, 12:34

Updated 16 февраля, 12:34

Итоги недели: рост платежей за отопление, увольнение военкома и новый вирус гриппа

Итоги недели: рост платежей за отопление, увольнение военкома и новый вирус гриппа

16 февраля 2025, 12:32
Фото: 1MI.
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — видеоролик с пленным тюменцев, который распространяют в сети, рост платежей за отопление, увольнение тюменского военкома.

Батареи перекрыты, счет 7600: тюменцы поделились гигантскими платежками за отопление

Жителей Тюмени возмутили огромные суммы в квитанциях за отопление за январь 2025 года. По словам горожан, по сравнению с январем платежи увеличились от 500 до 3 000 рублей.

«За декабрь месяц 7000, за январь 6500, 51 квадратный метр. Батареи просто горячие — рука терпит», — рассказывает Людмила, подписчица «Нашего Города».

По словам жительницы Заводоуковска Оксаны, в этом году плата за отопление выросла с несколько раз — за квартиру площадью 47 квадратных метров за январь выставили счет на 9200 рублей.

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Тюменцы сетуют, что такими темпами в ближайшем будущем расходы на коммуналку могут стать неподъемными для части населения.

«Дальше будет, по всей видимости, хуже. Цена газа в июне вырастет, а наши ТЭЦ работают на газу. Кроме того, 1 июля будет проведена традиционная индексация тарифов ЖКХ, после которой коммунальные услуги подорожают на 19%», — отмечают горожане.

Напомним, в декабре 2024 года губернатор Тюменской области утвердил документ о повышении коммунальных тарифов с 1 июля 2025 года. Согласно постановлению, практически во всех муниципалитетах региона рост коммунальных платежей не превысит 13%. Исключением станут Тюмень, Тобольск, а также Исетский и Тюменский районы — там рост тарифов будет выше. В Тюмени, в частности, коммунальный платеж увеличится от 15% до 19%.

Фото: 1MI

Тюменский военком отказался от должности ради поездок за границу

Военный комиссар Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин ушел в отставку. Причиной увольнения стал спецдопуск, который ему необходимо было получить для дальнейшей работы. Однако Бердин отказался его офомлять, поскольку спецдопуск подразумевает запрет на выезд за границу.

По данным источника, в настоящее время Бердин устроился на работу в администрацию Тобольска. А именно — в департамент городского хозяйства. Правда, на данный момент в числе сотрудников ведомства, согласно размещенным данным на сайте мэрии Тобольска, он не значится.

Фото: скриншот видео

Интернет взорвало видео с плачущим тюменским военным, который мог попасть в плен

В сети появилось видео с военнопленным Владимиром Родионовым из Тюмени. В кадре 19-летний военный плачет и рассказывает, о том, как попал в плен.

По словам бойца, контракт он подписал, когда проходил срочную службу. Вместе с ним контракт с Министерством обороны заключили еще 30 человек. Военный плачет и перечисляет позывные своих друзей, которые погибли от атаки дрона. Беда с ребятами случилась сразу же, как они попали на фронт.

«Нам говорили, что отправят на службу в железнодорожные войска строить дороги. В итоге все-таки попали в зону боевых действий. На первое боевое задание мы пошли двумя группами. Погибли все, кроме меня», — говорит Владимир.
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О видео, которое попало в Сеть, уже известно родным тюменского военного. В настоящее время они пытаются выяснить информацию о местонахождении солдата. Официально статус пленного пока не подтвержден.

По словам уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских, по обращению родственников военнослужащего направлено ходатайство в Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации по установлению местонахождения военнослужащего. Если информация о нахождении в плену Владимира Родионова будет подтверждена, его включат в списки военнослужащих, подлежащих обмену.

Фото: 1MI

Температура 39 и сильный кашель: в Тюмени свирепствует новый вирус гриппа

В Тюменской области продолжается рост уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом — за неделю число заболевших увеличилось на 14,9% по сравнению с показателями на начало февраля.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог не превышен, в структуре респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, с постепенным нарастанием находок вирусов гриппа. Что касается COVID-19, то за последнюю неделю отмечен небольшой рост числа заразившихся — с 51 до 58 человек, сообщает оперштаб.

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Между тем в социальных сетях, тюменцы сообщают о странном вирусе гриппа — болеют им дети одновременно с ангиной. Причем заражаются новым вирусом в том числе привитые от гриппа малыши.

Горожане отмечают, что симптомами нового вируса являются высокая температура, горло бордового цвета и кашель. И советуют при первых признаках такого заболевания обращаться к опытным врачам и проходить тщательное обследование.

Фото: 1MI

Тюменская Тура может иссохнуть из-за малоснежной зимы и быстрого таяния снега

Скудная на осадки зима и слишком быстрое таяние снега могут привести к тому, что уровень воды в Туре в этом году опустится ниже нормативных значений. Такое мнение озвучил в беседе с «Нашим Городом» директор Института наук о земле ТюмГУ Виталий Хорошавин.

«У тюменской реки Тура 70-80% годового стока формируется из снега. Количество выпавшего снега в ноябре и декабре 2024 года было ниже нормы, в январе число осадков превысило норму на 20%. Про февраль говорить рано, также пока неизвестно — каким будет март. Но снеговые ресурсы на сегодняшний день меньше, чем обычно. Соответственно ресурсы воды тоже ниже», — сообщил ученый.

Кроме того, осложняет ситуацию то, что на водосборе Туры слишком сухая почва (восточный склон Урала), поэтому когда снег начнет таять он будет просто проваливаться в почву.

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«Уровень воды в Туре может прийти в нормативные значения только в том случае, если в марте выпадет осадков больше чем обычно. Также водность реки будет зависеть и от скорости снеготаяния — в последние годы снег тает крайне быстро, что приводит к стремительному поглощению почвой, испарению в атмосферу», — пояснил Виталий Хорошавин.

Согласно долгосрочным прогнозам метеорологов, в этом году в Тюменской области ожидается ранняя весна — температура воздуха в марте превысит нормативные значения. Также теплее обычного ожидается апрель.

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