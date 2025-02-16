Итоги недели: рост платежей за отопление, увольнение военкома и новый вирус гриппа

Posted 16 февраля, 12:32
Published 16 февраля, 12:32
Modified 16 февраля, 12:34
Updated 16 февраля, 12:34
Жителей Тюмени возмутили огромные суммы в квитанциях за отопление за январь 2025 года. По словам горожан, по сравнению с январем платежи увеличились от 500 до 3 000 рублей.
«За декабрь месяц 7000, за январь 6500, 51 квадратный метр. Батареи просто горячие — рука терпит», — рассказывает Людмила, подписчица «Нашего Города».
По словам жительницы Заводоуковска Оксаны, в этом году плата за отопление выросла с несколько раз — за квартиру площадью 47 квадратных метров за январь выставили счет на 9200 рублей.
Тюменцы сетуют, что такими темпами в ближайшем будущем расходы на коммуналку могут стать неподъемными для части населения.
«Дальше будет, по всей видимости, хуже. Цена газа в июне вырастет, а наши ТЭЦ работают на газу. Кроме того, 1 июля будет проведена традиционная индексация тарифов ЖКХ, после которой коммунальные услуги подорожают на 19%», — отмечают горожане.
Напомним, в декабре 2024 года губернатор Тюменской области утвердил документ о повышении коммунальных тарифов с 1 июля 2025 года. Согласно постановлению, практически во всех муниципалитетах региона рост коммунальных платежей не превысит 13%. Исключением станут Тюмень, Тобольск, а также Исетский и Тюменский районы — там рост тарифов будет выше. В Тюмени, в частности, коммунальный платеж увеличится от 15% до 19%.
Военный комиссар Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин ушел в отставку. Причиной увольнения стал спецдопуск, который ему необходимо было получить для дальнейшей работы. Однако Бердин отказался его офомлять, поскольку спецдопуск подразумевает запрет на выезд за границу.
По данным источника, в настоящее время Бердин устроился на работу в администрацию Тобольска. А именно — в департамент городского хозяйства. Правда, на данный момент в числе сотрудников ведомства, согласно размещенным данным на сайте мэрии Тобольска, он не значится.
В сети появилось видео с военнопленным Владимиром Родионовым из Тюмени. В кадре 19-летний военный плачет и рассказывает, о том, как попал в плен.
По словам бойца, контракт он подписал, когда проходил срочную службу. Вместе с ним контракт с Министерством обороны заключили еще 30 человек. Военный плачет и перечисляет позывные своих друзей, которые погибли от атаки дрона. Беда с ребятами случилась сразу же, как они попали на фронт.
«Нам говорили, что отправят на службу в железнодорожные войска строить дороги. В итоге все-таки попали в зону боевых действий. На первое боевое задание мы пошли двумя группами. Погибли все, кроме меня», — говорит Владимир.
О видео, которое попало в Сеть, уже известно родным тюменского военного. В настоящее время они пытаются выяснить информацию о местонахождении солдата. Официально статус пленного пока не подтвержден.
По словам уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских, по обращению родственников военнослужащего направлено ходатайство в Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации по установлению местонахождения военнослужащего. Если информация о нахождении в плену Владимира Родионова будет подтверждена, его включат в списки военнослужащих, подлежащих обмену.
В Тюменской области продолжается рост уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом — за неделю число заболевших увеличилось на 14,9% по сравнению с показателями на начало февраля.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог не превышен, в структуре респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, с постепенным нарастанием находок вирусов гриппа. Что касается COVID-19, то за последнюю неделю отмечен небольшой рост числа заразившихся — с 51 до 58 человек, сообщает оперштаб.
Между тем в социальных сетях, тюменцы сообщают о странном вирусе гриппа — болеют им дети одновременно с ангиной. Причем заражаются новым вирусом в том числе привитые от гриппа малыши.
Горожане отмечают, что симптомами нового вируса являются высокая температура, горло бордового цвета и кашель. И советуют при первых признаках такого заболевания обращаться к опытным врачам и проходить тщательное обследование.
Скудная на осадки зима и слишком быстрое таяние снега могут привести к тому, что уровень воды в Туре в этом году опустится ниже нормативных значений. Такое мнение озвучил в беседе с «Нашим Городом» директор Института наук о земле ТюмГУ Виталий Хорошавин.
«У тюменской реки Тура 70-80% годового стока формируется из снега. Количество выпавшего снега в ноябре и декабре 2024 года было ниже нормы, в январе число осадков превысило норму на 20%. Про февраль говорить рано, также пока неизвестно — каким будет март. Но снеговые ресурсы на сегодняшний день меньше, чем обычно. Соответственно ресурсы воды тоже ниже», — сообщил ученый.
Кроме того, осложняет ситуацию то, что на водосборе Туры слишком сухая почва (восточный склон Урала), поэтому когда снег начнет таять он будет просто проваливаться в почву.
«Уровень воды в Туре может прийти в нормативные значения только в том случае, если в марте выпадет осадков больше чем обычно. Также водность реки будет зависеть и от скорости снеготаяния — в последние годы снег тает крайне быстро, что приводит к стремительному поглощению почвой, испарению в атмосферу», — пояснил Виталий Хорошавин.
Согласно долгосрочным прогнозам метеорологов, в этом году в Тюменской области ожидается ранняя весна — температура воздуха в марте превысит нормативные значения. Также теплее обычного ожидается апрель.