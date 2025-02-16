Итоги недели: рост платежей за отопление, увольнение военкома и новый вирус гриппа

Напомним, в декабре 2024 года губернатор Тюменской области утвердил документ о повышении коммунальных тарифов с 1 июля 2025 года. Согласно постановлению, практически во всех муниципалитетах региона рост коммунальных платежей не превысит 13%. Исключением станут Тюмень, Тобольск, а также Исетский и Тюменский районы — там рост тарифов будет выше. В Тюмени, в частности, коммунальный платеж увеличится от 15% до 19%.