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Posted 11 февраля, 08:04

Published 11 февраля, 08:04

Modified 11 февраля, 12:23

Updated 11 февраля, 12:23

Тюменцы жалуются на огромные счета за отопление

Батареи перекрыты, счет 7600: тюменцы поделились гигантскими платежками за отопление

11 февраля 2025, 08:04
Фото: 1MI.

Тюменцы жалуются на огромные счета за отопление

Жителей Тюмени возмутили огромные суммы в квитанциях за отопление за январь 2025 года. По словам горожан, по сравнению с январем платежи увеличились от 500 до 3 000 рублей.
«За декабрь месяц 7000, за январь 6500, 51 квадратный метр. Батареи просто горячие — рука терпит», — рассказывает Людмила, подписчица «Нашего Города».

По словам жительницы Заводоуковска Оксаны, в этом году плата за отопление выросла с несколько раз — за квартиру площадью 47 квадратных метров за январь выставили счет на 9200 рублей.

«За 42 квадратных метра в хрущевке выставили счет на 7600. Всю зиму батареи были перекрыты, потому что топят как в -35, двух стояков хватает. А платить приходиться всё равно», — негодует тюменец Николай.
Фото: nashgorod.ru
«В прошлые годы выросшую плату за отопление объясняли морозами. А в этом году чем объясняют? У нас разница по сравнению с декабрьскими платежами в 1500 рублей», — возмущается один из подписчиков «Нашего Города».

Тюменцы сетуют, что такими темпами в ближайшем будущем расходы на коммуналку могут стать неподъемными для части населения.

«Дальше будет, по всей видимости, хуже. Цена газа в июне вырастет, а наши ТЭЦ работают на газу. Кроме того, 1 июля будет проведена традиционная индексация тарифов ЖКХ, после которой коммунальные услуги подорожают на 19%», — отмечают горожане.
Фото: nashgorod.ru

Напомним, в декабре 2024 года губернатор Тюменской области утвердил документ о повышении коммунальных тарифов с 1 июля 2025 года. Согласно постановлению, практически во всех муниципалитетах региона рост коммунальных платежей не превысит 13%. Исключением станут Тюмень, Тобольск, а также Исетский и Тюменский районы, где реализуются крупные концессионные соглашения и инвестиционные программы, направленные на обеспечение бесперебойного и качественного тепло- и водоснабжения, водоотведения.

В Тюмени коммунальный платеж увеличится на 15% или на 662 рубля в месяц (на примере квартиры площадью 54 квадратных метра и трех проживающих). Предельный индекс роста, 19%, коснется лишь 8% жителей Тюмени, проживающих в домах, в которые поступает тепловая энергия от магистральны тепловых сетей.

В Тобольске максимальный рост коммуналки в 2025 году составит 17,9%, в Исетском и Тюменском районах — 18,6% и 19,1% соответственно.

Морозов не было, а платежи выросли: тюменцы получили огромные счета за отопление
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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени поделились мнением о том, сколько нужно зарабатывать денег для комфортной жизни. Для семьи с двумя детьми размер ежемесячной суммы, необходимой для жизни (а не выживания), превысил 300 тысяч рублей.

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