Проект реконструкции корпуса тюменского вуза забраковали из-за сметной стоимости

Напомним, контракт по подготовке проекта реконструкции главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья стоимостью около 14 миллионов рублей был заключен с «СибСпецСтройРеставрация» в 2019 году. На портале ГИС ЕГРЗ указано, что Согласно последней информации подрядчиками в подготовке проектной документации являются Научно-проектно-производственное объединение «СибСпецСтройРеставрация» ООО «ПРИЗ».