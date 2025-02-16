Проект реконструкции корпуса тюменского вуза забраковали из-за сметной стоимости

Posted 16 февраля, 12:09
Published 16 февраля, 12:09
Modified 16 февраля, 12:11
Updated 16 февраля, 12:11
Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, причиной стала определенная недостоверно сметная стоимость работ. В настоящее время подрядная организация устраняет замечания, после этого проект вновь будет отправлен на экспертизу, пишет РБК Тюмень.
Напомним, контракт по подготовке проекта реконструкции главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья стоимостью около 14 миллионов рублей был заключен с «СибСпецСтройРеставрация» в 2019 году. На портале ГИС ЕГРЗ указано, что Согласно последней информации подрядчиками в подготовке проектной документации являются Научно-проектно-производственное объединение «СибСпецСтройРеставрация» ООО «ПРИЗ».