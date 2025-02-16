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Posted 16 февраля, 12:09

Published 16 февраля, 12:09

Modified 16 февраля, 12:11

Updated 16 февраля, 12:11

Смету в проекте реконструкции аграрного университета пересчитают

Проект реконструкции корпуса тюменского вуза забраковали из-за сметной стоимости

16 февраля 2025, 12:09
Фото: 2 ГИС.

Смету в проекте реконструкции аграрного университета пересчитают

Власти Тюменской области объяснили почему проектная документация реконструкции Государственного аграрного университета Северного Зауралья во второй раз получила отрицательное заключение госэкпертизы.

Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, причиной стала определенная недостоверно сметная стоимость работ. В настоящее время подрядная организация устраняет замечания, после этого проект вновь будет отправлен на экспертизу, пишет РБК Тюмень.

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Напомним, контракт по подготовке проекта реконструкции главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья стоимостью около 14 миллионов рублей был заключен с «СибСпецСтройРеставрация» в 2019 году. На портале ГИС ЕГРЗ указано, что Согласно последней информации подрядчиками в подготовке проектной документации являются Научно-проектно-производственное объединение «СибСпецСтройРеставрация» ООО «ПРИЗ».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Экспертиза#Аграрный вуз
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