«Ходить невозможно»: тюменцы жалуются на гололед в городе

По прогнозам метеорологов, в ближайшую неделю в Тюмени установится морозная погода без осадков. Снегопад ожидается только в понедельник 17 февраля — метеорологи прогнозируют выпадение 2,2 мм осадков и температуру воздуха -3…-12.