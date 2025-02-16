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Posted 16 февраля, 11:35

Published 16 февраля, 11:35

Modified 16 февраля, 11:38

Updated 16 февраля, 11:38

«Ходить невозможно»: тюменцы жалуются на гололед в городе

«Ходить невозможно»: тюменцы жалуются на гололед в городе

16 февраля 2025, 11:35
Фото: 1MI.
Жители Тюмени продолжают жаловаться в социальных сетях на покрытые коркой льда тротуары в областной столице. Горожане сетуют, что город превратился в один большой каток.
«Куда смотрят коммунальщики? Ходить не возможно!» — негодуют тюменцы в сообществе ВК «ЧС Тюмень».
Фото: ЧС Тюмень
«На Жуковского, напротив „Сити Молла“, на всех тротуарах лёд, в этом году уборка на неуд. К магазину „Монетка“ на Жуковского, 76 — вообще не подойти. Такой бардак просто ужас!» — пишет Надежда.
Фото: nashgorod.ru
«Живу в центре города на Дзержинского, убирают хорошо только саму пешеходную улицу. Чтобы дойти от Дзержинского до Кирова по Володарского, например, нужно преодолеть небольшое расстояние, но очень скользкое, с буграми. В центре Тюмени маленькие улочки не убирают вообще» — возмущается Дарья.

На проблему гололеда обратил внимание глава администрации Тюмени Максим Афанасьев. Он поручил коммунальным службам усилить работу с руководителями хозяйствующих субъектов по вопросам уборки территорий, находящихся в зоне их ответственности.

«Мы отмечаем, что на некоторых участках не убирается наледь, снег не вывозится своевременно, а складируется на газонах. Это недопустимо! По всем фактам будем привлекать руководителей к административной ответственности», — заявил Афанасьев в своем тг-канале.

По прогнозам метеорологов, в ближайшую неделю в Тюмени установится морозная погода без осадков. Снегопад ожидается только в понедельник 17 февраля — метеорологи прогнозируют выпадение 2,2 мм осадков и температуру воздуха -3…-12.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение: 17 февраля на юге региона ожидаются метели и штормовой ветер с порывами до 17 м/с.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Максим Афанасьев#Гололед
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