В Тюмени продают популярное кафе узбекской кухни

Posted 16 февраля, 09:04
Published 16 февраля, 09:04
Modified 16 февраля, 09:04
Updated 16 февраля, 09:04
В предложении указано, что ежемесячная выручка заведения составляет 3 миллиона рублей, чистая прибыль 500 тысяч рублей.
«Продам или обменяю на квартиру действующее кафе со всеми оборудованиями, помещение в аренде имеет площадь 200 квадртаных метров, на террасе есть пять куполов», — сказано в объявлении.
Информации о причинах продажи заведения нет. Заметим, что кафе пользуется большой популярностью у тюменцев — горожане отмечают, что в заведении вкусно готовят, порции большие, при этом цены не очень высокие.
«Отличное сочетание вкуса и доступных цен — это то, что выделяет это заведение. Большие порции. Вкусно по-домашнему. Здесь подают самый вкусный в городе узбекский плов. Очереди в обед говорят сами за себя», — указано в отзывах на 2 ГИС.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнет работать ресторан грузинской кухни «Хинкальцы». Заведение откроет франчайзинговая компания RestMe. По предварительным данным, открытие ресторана состоится в 3-4 квартале 2025 года.