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Posted 16 февраля, 09:04

Published 16 февраля, 09:04

Modified 16 февраля, 09:04

Updated 16 февраля, 09:04

В Тюмени продают популярное кафе узбекской кухни

В Тюмени продают популярное кафе узбекской кухни

16 февраля 2025, 09:04
Фото: Авито.
В Тюмени на продажу выставили кафе узбекской кухни «Согдиана». Стоимость готового бизнеса составляет 7 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на портале Авито.

В предложении указано, что ежемесячная выручка заведения составляет 3 миллиона рублей, чистая прибыль 500 тысяч рублей.

«Продам или обменяю на квартиру действующее кафе со всеми оборудованиями, помещение в аренде имеет площадь 200 квадртаных метров, на террасе есть пять куполов», — сказано в объявлении.

Информации о причинах продажи заведения нет. Заметим, что кафе пользуется большой популярностью у тюменцев — горожане отмечают, что в заведении вкусно готовят, порции большие, при этом цены не очень высокие.

«Отличное сочетание вкуса и доступных цен — это то, что выделяет это заведение. Большие порции. Вкусно по-домашнему. Здесь подают самый вкусный в городе узбекский плов. Очереди в обед говорят сами за себя», — указано в отзывах на 2 ГИС.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнет работать ресторан грузинской кухни «Хинкальцы». Заведение откроет франчайзинговая компания RestMe. По предварительным данным, открытие ресторана состоится в 3-4 квартале 2025 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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