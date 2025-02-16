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Posted 16 февраля, 09:39

Published 16 февраля, 09:39

Modified 16 февраля, 09:39

Updated 16 февраля, 09:39

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

16 февраля 2025, 09:39
Непогода обрушится на юг региона в понедельник, 17 февраля. По прогнозам метеорологов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается усиление ветра до 17 м/с, метель, на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха днем составит -1…-6, ночью столбики термометров покажут -8…-13. Местами пройдет небольшой снег.

Во вторник, 18 февраля, в Тюменской области похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит -8…-13, в темное время уток ожидается до -15….-20. В течение дня вероятны осадки в виде снега, метель, ветер с порывами до 15 м/с.

В среду существенно погода не изменится: -9…-14 днем, до -20….-25 в ночные часы, ветер 5-10 м/с и осадки в отдельных районах в виде снега.

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Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в тюменской Туре в этом году может опуститься до критических отметок. Причиной тому станут малоснежная зима и слишком быстрое таяние снега весной.

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