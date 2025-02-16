Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Posted 16 февраля, 09:39
Published 16 февраля, 09:39
Modified 16 февраля, 09:39
Updated 16 февраля, 09:39
Температура воздуха днем составит -1…-6, ночью столбики термометров покажут -8…-13. Местами пройдет небольшой снег.
Во вторник, 18 февраля, в Тюменской области похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит -8…-13, в темное время уток ожидается до -15….-20. В течение дня вероятны осадки в виде снега, метель, ветер с порывами до 15 м/с.
В среду существенно погода не изменится: -9…-14 днем, до -20….-25 в ночные часы, ветер 5-10 м/с и осадки в отдельных районах в виде снега.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в тюменской Туре в этом году может опуститься до критических отметок. Причиной тому станут малоснежная зима и слишком быстрое таяние снега весной.