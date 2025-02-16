Температура 39 и сильный кашель: в Тюмени свирепствует новый вирус гриппа

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ перевели более сотни классов в учебных заведениях (свыше 3 тысяч школьников). Также на карантин закрыли шесть групп в детских садах.