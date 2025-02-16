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Posted 16 февраля, 10:50

Published 16 февраля, 10:50

Modified 16 февраля, 11:14

Updated 16 февраля, 11:14

В Тюмени родители жалуются на заболеваемость детей новым вирусом

Температура 39 и сильный кашель: в Тюмени свирепствует новый вирус гриппа

16 февраля 2025, 10:50
Фото: 1MI.

В Тюмени родители жалуются на заболеваемость детей новым вирусом

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Дети
В Тюменской области продолжается рост уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом — за неделю число заболевших увеличилось на 14,9% по сравнению с показателями на начало февраля.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог не превышен, в структуре респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, с постепенным нарастанием находок вирусов гриппа. Что касается COVID-19, то за последнюю неделю отмечен небольшой рост числа заразившихся — с 51 до 58 человек, сообщает оперштаб.

Между тем в социальных сетях, тюменцы сообщают о странном вирусе гриппа — болеют им дети одновременно с ангиной. Причем заражаются новым вирусом в том числе привитые от гриппа малыши.

«С 9 февраля у ребенка поднялась температура 37, следующий день уже 38-39 была. Не было ни кашля, ни насморка — только бордовое горло. Потом два дня температуры не было, после чего вновь подняла до 39,5 и начался кашель. Сдавали кровь и остальные анализы. Врачи поставили диагнозы грипп и ангина», — написала в сообществе ВК «Подслушано — Мамочки Тюмень» Кристина П.
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«Удочки началось с кашля, который потом усилился, температура с третьего дня болезни только поднялась. В итоге после снимка — бронхопневмония», — сообщила Диана А.
«Это новый вирус какой-то опять. В пятницу, 14 февраля, были с дочкой у врача в клинике, тоже кровь сдавали, кашлять начала. Но температура сегодня первый день 37.8», — написала Полина Л.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ перевели более сотни классов в учебных заведениях (свыше 3 тысяч школьников). Также на карантин закрыли шесть групп в детских садах.

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