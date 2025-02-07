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Posted 7 февраля, 05:18

Published 7 февраля, 05:18

Modified 7 февраля, 05:20

Updated 7 февраля, 05:20

Проект реконструкции тюменского аграрного университета не прошел госэкспертизу

Проект реконструкции тюменского аграрного университета вновь не прошел госэкспертизу

7 февраля 2025, 05:18
Фото: 2 ГИС.

Проект реконструкции тюменского аграрного университета не прошел госэкспертизу

Проект реконструкции главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени во второй раз получил отрицательное заключение государственной экспертизы. В проектной документации и результатах инженерных изысканий выявлены недоработки.
«ОКНРЗ „Александровское реальное училище. Здание, где учились советский государственный деятель Л. Б. Красин, писатель М. М. Пришвин, Герой Советского Союза Н. И. Кузнецов“, г. Тюмень, ул. Республики, 7. Результат экспертизы проектной документации и результатов инжерненых изысканий — отрицательное заключение», — указано в документах на портале ГИС ЕГРЗ.

Напомним, контракт по подготовке проекта реконструкции главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья стоимостью около 14 миллионов рублей был заключен с «СибСпецСтройРеставрация» в 2019 году.

В 2023 году проектная документация была разработана, в ноябре 2023 года ее отправили на госэкпертизу, однако положительное заключение получено не было. В декабре 2024 проект реконструкции вуза был вновь направлен на прохождение государственной экспертизы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Экспертиза#Аграрный вуз
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