Проект реконструкции тюменского аграрного университета вновь не прошел госэкспертизу

Posted 7 февраля, 05:18
Published 7 февраля, 05:18
Modified 7 февраля, 05:20
Updated 7 февраля, 05:20
«ОКНРЗ „Александровское реальное училище. Здание, где учились советский государственный деятель Л. Б. Красин, писатель М. М. Пришвин, Герой Советского Союза Н. И. Кузнецов“, г. Тюмень, ул. Республики, 7. Результат экспертизы проектной документации и результатов инжерненых изысканий — отрицательное заключение», — указано в документах на портале ГИС ЕГРЗ.
Напомним, контракт по подготовке проекта реконструкции главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья стоимостью около 14 миллионов рублей был заключен с «СибСпецСтройРеставрация» в 2019 году.
В 2023 году проектная документация была разработана, в ноябре 2023 года ее отправили на госэкпертизу, однако положительное заключение получено не было. В декабре 2024 проект реконструкции вуза был вновь направлен на прохождение государственной экспертизы.