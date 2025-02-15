В Тюмени началось строительство межуниверситетского кампуса

Ранее «Наш Город» писал, что работы по подготовке к строительству межвузовского кампуса в районе озера Круглое в Тюмени начались в феврале 2024 года. Изначально реализация проекта оценивалась в 32,4 миллиарда рублей. В начале 2025 года стало известно о планах властей внести корректировки в концессионное соглашение по строительству кампуса в части его стоимости. Расходы на строительство планируют увеличить на 4,4 миллиарда рублей.