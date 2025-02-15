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Posted 15 февраля, 07:20

Published 15 февраля, 07:20

Modified 15 февраля, 07:23

Updated 15 февраля, 07:23

В Тюмени началось строительство межуниверситетского кампуса

В Тюмени началось строительство межуниверситетского кампуса

15 февраля 2025, 07:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Работы по строительству первого объекта межуниверситетского кампуса стартовали в Тюмени. В областной столице началось возведение гостиницы. Первые сваи для здания отеля уже забиты. Об этом сообщили в информационном центра правительства Тюменской области.

По словам директора департамента образования и науки Тюменской области Вероники Ефремовой, гостиничный комплекс, по планам, будет сдан в эксплуатацию в августе 2026 года.

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области.

Известно, что объект стилизуют под маяк. Рассчитана гостиница будет на 70 одноместных, двухместных и семейных номеров на 120 мест. На первом этаже здания расположится кафе.

Строительство второй очереди межуниверситетского кампуса, в которую входят девять объектов, начнутся осенью 2025 года. Полностью все работы по строительству кампуса общей площадью 155 тысяч квадратных метров планируют завершить к 2028 году.

Вторую очередь тюменского кампуса начнут строить осенью 2025 года
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Ранее «Наш Город» писал, что работы по подготовке к строительству межвузовского кампуса в районе озера Круглое в Тюмени начались в феврале 2024 года. Изначально реализация проекта оценивалась в 32,4 миллиарда рублей. В начале 2025 года стало известно о планах властей внести корректировки в концессионное соглашение по строительству кампуса в части его стоимости. Расходы на строительство планируют увеличить на 4,4 миллиарда рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Строительство#Новости тюмени#Кампус#Межвузовский кампус
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