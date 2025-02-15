В Тюмени началось строительство межуниверситетского кампуса

Posted 15 февраля, 07:20
Published 15 февраля, 07:20
Modified 15 февраля, 07:23
Updated 15 февраля, 07:23
По словам директора департамента образования и науки Тюменской области Вероники Ефремовой, гостиничный комплекс, по планам, будет сдан в эксплуатацию в августе 2026 года.
Известно, что объект стилизуют под маяк. Рассчитана гостиница будет на 70 одноместных, двухместных и семейных номеров на 120 мест. На первом этаже здания расположится кафе.
Строительство второй очереди межуниверситетского кампуса, в которую входят девять объектов, начнутся осенью 2025 года. Полностью все работы по строительству кампуса общей площадью 155 тысяч квадратных метров планируют завершить к 2028 году.
Ранее «Наш Город» писал, что работы по подготовке к строительству межвузовского кампуса в районе озера Круглое в Тюмени начались в феврале 2024 года. Изначально реализация проекта оценивалась в 32,4 миллиарда рублей. В начале 2025 года стало известно о планах властей внести корректировки в концессионное соглашение по строительству кампуса в части его стоимости. Расходы на строительство планируют увеличить на 4,4 миллиарда рублей.