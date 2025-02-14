Малоснежные зимы и сибирский плюм: что ждет тюменскую Туру ранней весной?

Тюменская Тура может иссохнуть из-за малоснежной зимы и быстрого таяния снега

Сюжет Тура

Скудная на осадки зима и слишком быстрое таяние снега могут привести к тому, что уровень воды в Туре в этом году опустится ниже нормативных значений. Такое мнение озвучил в беседе с «Нашим Городом» директор Института наук о земле ТюмГУ Виталий Хорошавин.

«У тюменской реки Тура 70-80% годового стока формируется из снега. Количество выпавшего снега в ноябре и декабре 2024 года было ниже нормы, в январе число осадков превысило норму на 20%. Про февраль говорить рано, также пока неизвестно — каким будет март. Но снеговые ресурсы на сегодняшний день меньше, чем обычно. Соответственно ресурсы воды тоже ниже», — сообщил ученый. Кроме того, осложняет ситуацию то, что на водосборе Туры слишком сухая почва (восточный склон Урала), поэтому когда снег начнет таять он будет просто проваливаться в почву. «Уровень воды в Туре может прийти в нормативные значения только в том случае, если в марте выпадет осадков больше чем обычно. Также водность реки будет зависеть и от скорости снеготаяния — в последние годы снег тает крайне быстро, что приводит к стремительному поглощению почвой, испарению в атмосферу», — пояснил Виталий Хорошавин. Затопления будут: метеорологи дали прогноз по паводку в Тюменской области Узнать подробнее Сибирский плюм и его влияние По прогнозам метеорологов, в этом году в Тюменской области ожидаются ранняя весна — температура воздуха в марте превысит нормативные значения. Также теплее обычного ожидается апрель. Тенденция глобального потепления, безусловно, отрицательно скажется на состоянии тюменской Туры. Особенно при условии малого количества осадков и как следствие засушливости. «Глобальное потепление — это изменение температуры мирового океана. Его поверхность содержит больше тепла, чем это было раньше, соответственно усиливается циклональная деятельность. Циклоны, которые формируются над океаном, очень мощные и теперь они доходят до Западной Сибири. Ранее они захватывали только европейскую часть России, на Урале терялись», — пояснил ученый. И добавил, что теория Эгона Чолакяна о том, что теплая зима в Сибири обусловлена следствием активности мантийного плюма, который находится под Сибирью, является лишь логично выстроенной гипотезой. «Данная гипотеза не доказана. Местоположение плюмов в мантии земли также не имеет доказательств. И надо понимать, что повышение температуры воздуха отмечено не только в Сибири, а на территории всей Евразии. Поэтому не очень понятно, каким образом сибирский плюм может оказывать влияние на повышение температуры воздуха. Ведь тепло приходит из атмосферы, а не из почвы. Если бы был Сибирский плюм, то почва не была бы замерзшей. А у нас снег лежит», — отметил Виталий Хорошавин. Что касается влияний тенденций глобального потепления на тюменскую Туру, то в реке может значительно увеличиться концентрация вредных веществ на фоне снижения водности реки. Это приведет к гибели растений, рыбы, значительным изменениям экосистемы. Уже сегодня в воде фиксируются повышенные концентрации вредных веществ, к концу зимы ситуация может стать критической. За два зимних месяца, по мнению тюменского эколога Ирина Гавриной, экосистема Туры могла значительно деградировать. Эксперт отмечает, что состояние тюменские реки требуют оперативного реализации программы по восстановлению водоохранных зон. Если же не будут приняты необходимые меры, Тура может стать просто непригодной для жизни. О необходимости оздоровления Туры заявляет и тюменский краевед Александр Петрушин. По его мнению, необходимо запретить застройку прибрежной зоны реи и организовать работы по расчистке ее русла. В противном случае река может просто исчезнуть через пять лет. Тюменская Тура полностью исчезнет через пять лет? Узнать подробнее Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам Росгидромета, предстоящей весной уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысит нормативные значения. Водность Туры и Тобола будет находиться в норме или ниже нормы. Читайте также: На Тюмень надвигаются метель и гололед Редкий пикап «Атаман» выставили на продажу в Тюмени Магнитная буря накроет Тюмень в День влюбленных