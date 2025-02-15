Экс-военком Тобольска, уволившийся ради заграничного отдых, устроился в мэрию

Posted 15 февраля, 05:28
Published 15 февраля, 05:28
Modified 15 февраля, 06:32
Updated 15 февраля, 06:32
По данным источника, Бердин занял должность в департаменте городского хозяйства мэрии города.
На сайте администрации Тобольска в настоящее время в числе сотрудников данного департамента Алексея Бедина нет. Директором департамента городско хозяйства является Дамир Сайфуллин, заместителем Екатерины Кислицина, председателем комитета правовой работы Максим Садовников.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно, что военком Тобольского района Бердини подал в отставку. По словам инсайдеров, причиной его увольнения стал спецдопуск, который подразумевает запрет на заграничные поездки. Обязанности военного комиссара Тобольска и Тобольского района в настоящее время выполняет Екатерина Вайнер.