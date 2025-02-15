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Posted 15 февраля, 05:28

Published 15 февраля, 05:28

Modified 15 февраля, 06:32

Updated 15 февраля, 06:32

Экс-военком Тобольска, уволившийся ради заграничного отдых, устроился в мэрию

Экс-военком Тобольска, уволившийся ради заграничного отдых, устроился в мэрию

15 февраля 2025, 05:28
Фото: 2 ГИС.
Сюжет
Администрация города
Военный комиссар Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин, оставивший должность военкома в феврале 2025 года, устроился на работу в администрацию Тобольска. Об этом Ура.Ру сообщил инсайдер.

По данным источника, Бердин занял должность в департаменте городского хозяйства мэрии города.

На сайте администрации Тобольска в настоящее время в числе сотрудников данного департамента Алексея Бедина нет. Директором департамента городско хозяйства является Дамир Сайфуллин, заместителем Екатерины Кислицина, председателем комитета правовой работы Максим Садовников.

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Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно, что военком Тобольского района Бердини подал в отставку. По словам инсайдеров, причиной его увольнения стал спецдопуск, который подразумевает запрет на заграничные поездки. Обязанности военного комиссара Тобольска и Тобольского района в настоящее время выполняет Екатерина Вайнер.

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