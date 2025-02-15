Экс-военком Тобольска, уволившийся ради заграничного отдых, устроился в мэрию

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно, что военком Тобольского района Бердини подал в отставку. По словам инсайдеров, причиной его увольнения стал спецдопуск, который подразумевает запрет на заграничные поездки. Обязанности военного комиссара Тобольска и Тобольского района в настоящее время выполняет Екатерина Вайнер.