Сибирский плюм! Ученый объяснил причину аномального тепла в Тюмени

Учёные ставят под сомнение высказывания Чолакяна, так как в подтверждение его опасений не было озвучено конкретных доказательств. Например, климатолог Нина Зайцева опровергла информацию о том, что нагревание температуры земли в Сибири может привести к уничтожению планеты, а ученые из Томска и Токио хоть и подтвердили потепление климата в Сибири, также отметили тенденцию к увеличению влажности, что идет в разрез с теорией о плюме.