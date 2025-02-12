Сибирский плюм! Ученый объяснил причину аномального тепла в Тюмени

Posted 12 февраля, 10:45
Published 12 февраля, 10:45
Modified 12 февраля, 11:03
Updated 12 февраля, 11:03
В Сети несколько лет распространяется версия о том, что под Сибирью находится мантийный плюм, который поднимается столбом и плавит земную кору.
Эгон Чолакян заявил, что тёплую зиму в Сибири можно связать с магматической активностью. Таким образом сибирский плюм объясняет аномальное тепло в Тюмени. Видеоролик размещен на канале «Время правды».
Чолакян является американским исследователем, специалистом по климатическим изменениям и национальной безопасности. По его мнению, подъём магмы из недр Земли спровоцировал рекордный рост температуры нижних слоёв атмосферы, океана и ледников. Активность плюма уже влияет на климат Сибири, где температура растёт в 2-3 раза быстрее, чем в других частях планеты.
Доктор Чолакян считает, что игнорирование этого угрозы может привести к катастрофическим последствиям и называют точную дату мировой катастрофы — 2036 год. Он напоминает о важности срочной дегазации магматического плюма, что может стать ключевым шагом в предотвращении глобальной катастрофы.
«Что может быть ценнее вашей жизни? Если не будет вашей жизни и жизни ваших родных и близких, то какая ценность для вас останется в этом мире? Подумайте об этом» — заявил Чолакян.
Учёные ставят под сомнение высказывания Чолакяна, так как в подтверждение его опасений не было озвучено конкретных доказательств. Например, климатолог Нина Зайцева опровергла информацию о том, что нагревание температуры земли в Сибири может привести к уничтожению планеты, а ученые из Томска и Токио хоть и подтвердили потепление климата в Сибири, также отметили тенденцию к увеличению влажности, что идет в разрез с теорией о плюме.
Существует версия интернет-экспертов, которые считают, что давление плюма можно снизить за счет искусственной дегазации, для этого надо в безопасном месте пробурить несколько отверстий, чтобы магма вытекла. Таким образом Сибирь будет спасена.
Однако российские учёные уверены, что для активизации магмы нужны миллионы лет. В случае проявления магматического плюма, на территории Сибири должны появиться новые горячие источники, частые и сильные землетрясения, а магнитное поле Земли должно измениться.
Тюменцы уже давно обсуждают аномально теплые зимы, которые год от года становятся теплее. В Тюмени в начале февраля 2025 года, за 22 дня до календарной весны в городе на деревьях и кустарниках набухли почки, а столбики термометра зафиксировали +2,4°C, что значительно превышает климатическую норму.