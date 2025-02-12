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Posted 12 февраля, 10:45

Published 12 февраля, 10:45

Modified 12 февраля, 11:03

Updated 12 февраля, 11:03

Ученый Эгон Чолакян объяснил аномальное тепло в Тюмени сибирским плюмом

Сибирский плюм! Ученый объяснил причину аномального тепла в Тюмени

12 февраля 2025, 10:45
Фото: Изображение Midjourney.

Ученый Эгон Чолакян объяснил аномальное тепло в Тюмени сибирским плюмом

Ученный Чолакян разместил в Сети провокационное видео, в котором рассуждает о том, что раскаленные земные недра спровоцируют взрыв на поверхностью Сибири. Этот взрыв станет смертельным для населения и в первую очередь для населения Сибири.

В Сети несколько лет распространяется версия о том, что под Сибирью находится мантийный плюм, который поднимается столбом и плавит земную кору.

Эгон Чолакян заявил, что тёплую зиму в Сибири можно связать с магматической активностью. Таким образом сибирский плюм объясняет аномальное тепло в Тюмени. Видеоролик размещен на канале «Время правды».

Чолакян является американским исследователем, специалистом по климатическим изменениям и национальной безопасности. По его мнению, подъём магмы из недр Земли спровоцировал рекордный рост температуры нижних слоёв атмосферы, океана и ледников. Активность плюма уже влияет на климат Сибири, где температура растёт в 2-3 раза быстрее, чем в других частях планеты.

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Видео: youtube / Earth Save Science Collaborative.

Доктор Чолакян считает, что игнорирование этого угрозы может привести к катастрофическим последствиям и называют точную дату мировой катастрофы — 2036 год. Он напоминает о важности срочной дегазации магматического плюма, что может стать ключевым шагом в предотвращении глобальной катастрофы.

«Что может быть ценнее вашей жизни? Если не будет вашей жизни и жизни ваших родных и близких, то какая ценность для вас останется в этом мире? Подумайте об этом» — заявил Чолакян.

Учёные ставят под сомнение высказывания Чолакяна, так как в подтверждение его опасений не было озвучено конкретных доказательств. Например, климатолог Нина Зайцева опровергла информацию о том, что нагревание температуры земли в Сибири может привести к уничтожению планеты, а ученые из Томска и Токио хоть и подтвердили потепление климата в Сибири, также отметили тенденцию к увеличению влажности, что идет в разрез с теорией о плюме.

Существует версия интернет-экспертов, которые считают, что давление плюма можно снизить за счет искусственной дегазации, для этого надо в безопасном месте пробурить несколько отверстий, чтобы магма вытекла. Таким образом Сибирь будет спасена.

Однако российские учёные уверены, что для активизации магмы нужны миллионы лет. В случае проявления магматического плюма, на территории Сибири должны появиться новые горячие источники, частые и сильные землетрясения, а магнитное поле Земли должно измениться.

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Тюменцы уже давно обсуждают аномально теплые зимы, которые год от года становятся теплее. В Тюмени в начале февраля 2025 года, за 22 дня до календарной весны в городе на деревьях и кустарниках набухли почки, а столбики термометра зафиксировали +2,4°C, что значительно превышает климатическую норму.

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#Ксения Мальчева#Видео#Тюмень#Температура#Климат#Национальная безопасность#Сибирский плюм#Климатические изменения#Глобальная катастрофа
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