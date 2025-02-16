В Тюмени скончался от онкологии 16-летний блогер Никита Горбунов

Posted 16 февраля, 05:02
Published 16 февраля, 05:02
Modified 16 февраля, 10:58
Updated 16 февраля, 10:58
«Здравствуйте, дорогие подписчики! К сожалению, это последнее сообщение. 15 февраля 2025 года в 06:15 Горбунов Никита умер в тюменской больнице от болезни. Увы, но чудо не произошло. Спасибо, что смотрели и читали его!» — сообщили родные в телеграмм-канале Никиты.
Никите Горбунову было всего 16 лет. Онкологическое заболевание у подростка обнаружили летом 2023 года, но болезнь начала прогрессировать с февраля 2023 года. У мальчика на протяжении четырех месяцев держалась высокая температура, а врачи не могли понять причину недомогания. Только после комплексного обследования Никите поставили верный диагноз и начали лечение.
В прошлом году мальчик окончил девятый класс, правда, все экзамены сдавал в больнице, так как проходил очередное медикаментозное лечение.
Никита мечтал стать артистом — увлекался хип-хопом и другими видами танцев, ездил на соревнования и конкурсы, вел видеоблог на YouTube с 2018 года. Болезнь не разрушила мечту мальчика — он продолжал активно снимать блоги, вести тг-канал, несмотря на то, что практически весь последний год провел в больнице.
«Верю, что в новом году, все плохое сменится на хорошее. Главная цель — выздороветь! И всё будет замечательно», — писал школьник в своем тг-канале.
К сожалению, в этом году Никита в очередной раз попал в больницу практически сразу после Нового года. Домой мальчика выписали только 1 февраля.
«Мне решили сделать сюрприз и привезти прям на выписку мою мечту — маленького щеночка мопса. Совсем недавно это казалось невыполнимой мечтой, чтобы мы завели песика, а ещё и мопса», — рассказывал своим подписчикам Никита.
11 февраля мальчика вновь положили в больницу. Домой из нее он уже не вернулся.
Редакция «Нашего Города» соболезнует родным и близким Никиты Горбунова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 74-м году жизни скончался Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, хирург Борис Корнеевич Гиберт. Он провел тысячи сложнейших операций.