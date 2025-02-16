В Тюмени скончался от онкологии 16-летний блогер Никита Горбунов

Никите Горбунову было всего 16 лет. Онкологическое заболевание у подростка обнаружили летом 2023 года, но болезнь начала прогрессировать с февраля 2023 года. У мальчика на протяжении четырех месяцев держалась высокая температура, а врачи не могли понять причину недомогания. Только после комплексного обследования Никите поставили верный диагноз и начали лечение.