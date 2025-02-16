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Posted 16 февраля, 05:02

Published 16 февраля, 05:02

Modified 16 февраля, 10:58

Updated 16 февраля, 10:58

В Тюмени скончался от онкологии 16-летний блогер Никита Горбунов

В Тюмени скончался от онкологии 16-летний блогер Никита Горбунов

16 февраля 2025, 05:02
Фото: 1MI.
Тюменский танцор и блогер Никита Горбунов из Тюмени скончался накануне. Подросток два года вел борьбу с раком крови — острым лимфобластным лейкозом.
«Здравствуйте, дорогие подписчики! К сожалению, это последнее сообщение. 15 февраля 2025 года в 06:15 Горбунов Никита умер в тюменской больнице от болезни. Увы, но чудо не произошло. Спасибо, что смотрели и читали его!» — сообщили родные в телеграмм-канале Никиты.

Никите Горбунову было всего 16 лет. Онкологическое заболевание у подростка обнаружили летом 2023 года, но болезнь начала прогрессировать с февраля 2023 года. У мальчика на протяжении четырех месяцев держалась высокая температура, а врачи не могли понять причину недомогания. Только после комплексного обследования Никите поставили верный диагноз и начали лечение.

В прошлом году мальчик окончил девятый класс, правда, все экзамены сдавал в больнице, так как проходил очередное медикаментозное лечение.

Фото: NIKITA GORBUNOV

Никита мечтал стать артистом — увлекался хип-хопом и другими видами танцев, ездил на соревнования и конкурсы, вел видеоблог на YouTube с 2018 года. Болезнь не разрушила мечту мальчика — он продолжал активно снимать блоги, вести тг-канал, несмотря на то, что практически весь последний год провел в больнице.

«Верю, что в новом году, все плохое сменится на хорошее. Главная цель — выздороветь! И всё будет замечательно», — писал школьник в своем тг-канале.

К сожалению, в этом году Никита в очередной раз попал в больницу практически сразу после Нового года. Домой мальчика выписали только 1 февраля.

«Мне решили сделать сюрприз и привезти прям на выписку мою мечту — маленького щеночка мопса. Совсем недавно это казалось невыполнимой мечтой, чтобы мы завели песика, а ещё и мопса», — рассказывал своим подписчикам Никита.

11 февраля мальчика вновь положили в больницу. Домой из нее он уже не вернулся.

Редакция «Нашего Города» соболезнует родным и близким Никиты Горбунова.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Онкологические заболевания#Рак#Онкология
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