«Хочешь в отпуск — плати»: тюменский боец рассказал о вымогательствах на СВО

Posted 13 февраля, 08:43
Published 13 февраля, 08:43
Modified 13 февраля, 08:50
Updated 13 февраля, 08:50
По словам тюменца, с бойцов требовали денежные средства за предоставление отпуска, за возможность пропуска очередного штурма. Также вымогали деньги с военных, получивших выплаты за ранения — тех, кто отказывался, избивали или угрожали вывезти за линию без оружия, пишет 72.RU.
«У нас есть боец, который регулярно переводит всё свое довольствие командирам, не оставляя себе ни копейки. Любое сопротивление поборам может закончиться плохо», — рассказал изданию Виктор.
Виктор Свободчиков в спецоперации участие принимает с октября2023 года. Служит в штурмовых подразделениях, за боевые заслуги награжден орденом Мужества. В настоящее время военный находится в отпуске в Тюмени. Правда, объявили его в СОЧ, так как в военной части не появлялся с мая 2024 года.
Сам Виктор подчеркивает, что он не скрывается. И его цель — перевестись в другое подразделение и продолжить службу.
По словам бойца, когда он уезжал в отпуск командир военной части потребовал у него 1 миллион рублей. Таких денежных средств у Виктора не было — он перечислил только 75 тысяч рублей в качестве аванса, остальные денежные средства пообещал перевести по приезде домой. В Тюмени военный сразу направился в военную прокуратуру.
«Я обратился к следователям по данному проблеме, потому что возвращаться в этот полк не хочу. Следователь при мне позвонил моему командиру и, к моему удивлению, сообщил, что в отношении него проводится проверка. В ответ командир, даже не стесняясь присутствия на другой линии человека в погонах, начал мне и следователю угрожать и крыть матом», — рассказал Виктор.
И добавил, что также направил обращения в Минобороны, к военным следователям и в военную прокуратуру. В настоящее время его обращение направлено в 121-й военно-следственный отдел СК России для организации проверки, результатов каких-либо пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области раненому в ходе боевых действий участнику спецоперации отказались перечислять единовременную выплату. Деньги военный получил только после вмешательства прокуратуры.