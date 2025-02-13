«Хочешь в отпуск — плати»: тюменский боец рассказал о вымогательствах на СВО

Виктор Свободчиков в спецоперации участие принимает с октября2023 года. Служит в штурмовых подразделениях, за боевые заслуги награжден орденом Мужества. В настоящее время военный находится в отпуске в Тюмени. Правда, объявили его в СОЧ, так как в военной части не появлялся с мая 2024 года.