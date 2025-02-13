Тюменский военком отказался от должности ради поездок за границу

Posted 13 февраля, 07:02
Published 13 февраля, 07:02
Modified 13 февраля, 07:04
Updated 13 февраля, 07:04
Однако Бердин отказался его офомлять, поскольку спецдопуск подразумевает запрет на выезд за границу, пишет тг-канал ПиГ со ссылкой на инсайдера.
«По новым вводным на должности военкомов будут назначаться профессиональные военные, а Бердин пришел на службу из правоохранительных органов. Соответственно для работы ему требуется спецдопуск», — пояснил источник, близкий к силовому блоку.
На сайте правительства Тюменской области указано, что в настоящее обязанности военного комиссара Тобольска и Тобольского района исполняет Екатерина Вайнер.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области засекретили информацию о военных сборах. Данные о том, где и когда будут проведены в этом году военные сборы теперь имеют гриф «для служебного пользования».