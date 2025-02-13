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Posted 13 февраля, 07:02

Published 13 февраля, 07:02

Modified 13 февраля, 07:04

Updated 13 февраля, 07:04

Тюменский военком отказался от должности ради поездок за границу

Тюменский военком отказался от должности ради поездок за границу

13 февраля 2025, 07:02
Фото: 1MI.
Военный комиссар Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин ушел в отставку. Причиной увольнения стал спецдопуск, который ему необходимо было получить для дальнейшей работы.

Однако Бердин отказался его офомлять, поскольку спецдопуск подразумевает запрет на выезд за границу, пишет тг-канал ПиГ со ссылкой на инсайдера.

«По новым вводным на должности военкомов будут назначаться профессиональные военные, а Бердин пришел на службу из правоохранительных органов. Соответственно для работы ему требуется спецдопуск», — пояснил источник, близкий к силовому блоку.

На сайте правительства Тюменской области указано, что в настоящее обязанности военного комиссара Тобольска и Тобольского района исполняет Екатерина Вайнер.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области засекретили информацию о военных сборах. Данные о том, где и когда будут проведены в этом году военные сборы теперь имеют гриф «для служебного пользования».

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