Долго, платно, люди умирают: тюменцы стали массово жаловаться на медицинские услуги

Posted 23 января, 10:23
Published 23 января, 10:23
Modified 23 января, 14:03
Updated 23 января, 14:03
После небольшой заметки в соцсети в редакцию хлынул поток сообщений от жителей Тюмени и области. Основная причина жалоб — долгое ожидание приема у врача или проведения исследования.
Ждать приходится не только после внесения в очередь, когда уже известны дата и время, но и самого факта записи. Так называемый лист ожидания есть почти во всех поликлиниках области. В этом листе фамилии тюменцев остаются, пока не находится «окно» на УЗИ и КТ или запись к неврологу, онкологу, другим узким специалистам. А когда заветный талончик на руках, снова приходится ждать. Правда, талончик могут не давать и неделями, и годами. А некоторые фамилии в списке, видимо, теряются, рассказали нам жители области.
«УЗИ сосудов головы и шеи жду второй год, как поставили в лист ожидания. К эндокринологу попала только после звонка в департамент здравоохранения, тоже в листе ожидания месяц была».
«К неврологу уже полгода стою в очереди».
«Из 5-й поликлиники второй год жду звонка: на УЗИ щитовидки поставили в лист ожидания. Наверное, забыли уж».
«После операции по синдрому Донбара в июне 2024 года поставили в очередь на КТ, всё ещё жду. Хотя положено делать через три месяца. Стоимость платной услуги 14 тысяч, а пенсия 17 тысяч».
Некоторые в комментариях к нашей заметке посоветовали всем, у кого есть возможность, пользоваться платными медицинскими услугами. Так можно разгрузить поликлиники для тех, кому платное УЗИ или прием врача не по карману. Ну, и сберечь свои нервы, конечно. Другие интернет-пользователи возразили, что в итоге в платные клиники идут те, кому здоровье просто не позволяет ждать дольше. Иногда ожидание приводит к печальным результатам.
«Бардак у нас в медицине! Все сделано специально, чтобы люди шли в платные поликлиники», «Непонятно, для чего нужны полисы, куда не обратись — очередь. А где платно — пожалуйста, только бабосы отсчитывай», — поделились тюменцы.
«Если платно делать что-то, то прямо сейчас плати и проходи, а если бесплатно — в порядке очереди через 1-2 месяца. Денег нет. Ждём. По итогу метастазы по всему телу и отец умирает. И где следственные органы? Почему нет постоянных проверок?» — задалась вопросом одна их жительниц региона.
Сотрудница горячей линии департамента здравоохранения Тюменской области подтвердила «Нашему Городу», что обращений по поводу длительного ожидания записи к специалистам поступает много. В официальном чате депздрава тоже много подобных жалоб. Специалисты предпочитают разбираться с ними по одной: просят данные и контакты заявителя, чтобы решить вопрос и дать ответ. Занимается ли кто-то этой проблемой на системном уровне, непонятно. «Наш Город» направил в департамент запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Обязательно расскажем, что нам ответили.
Тюменцы поделились своим удивлением от того, что некоторые «дефицитные» специалисты на самом деле работают без очередей. Когда люди приходили на прием в назначенное время, то видели пустой коридор и никаких пациентов, между которыми якобы расписан весь день врача.
«Придёшь в больницу в порядке очереди, а там нет никакой очереди», «И узи, и ФГДС проходила, одна была в очереди, а записалась с трудом», — рассказали граждане.
При этом часть граждан обратила внимание на уведомления о посещениях поликлиники, которых на самом деле не было. Кто-то рассказывает, что его электронный двойник побывал на приеме у терапевта, кто-то — что прошел УЗИ или ЭКГ.
«Мне больше другое интересно. Почему мне на госуслуги приходит сообщение о посещениях врача. Какого черта? Если я там не была!» — возмутилась одна из наших подписчиц.
Одна из причин больших очередей за медуслугами — нехватка кадров. В некоторых поликлиниках массовые увольнения персонала начинаются после кадровых перестановок в руководстве. «Наш Город» рассказывал о проблеме с медперсоналом в филиале Тюменской областной больницы №19 в Винзилях. За небольшой срок штат покинули несколько опытных медсестер и врачей, сейчас в процессе увольнения двое молодых терапевтов. Местные жители уверены, что специалисты бегут из-за политики новой заведующей поликлиникой. Руководство поликлинике якобы удовлетворило свои амбиции за счет давления на сотрудников, которые не выдерживают и увольняются «по собственному желанию».
В администрации учреждения заявили, что медперсонал ушел по объективным причинам: кто-то на пенсию, кто-то в декрет, кто-то переезжает. Но не уточнили, когда ушедших специалистов заменят, чтобы люди могли получить помощь в разумные сроки.
Кроме того, мужчины в Тюменской области покидают рабочие места, чтобы присоединиться к защитникам Отечества, участвующим в специальной военной операции. Подписание контракта с Минобороны РФ — причина временной потери кадров не только в сфере медицины.
Согласно статистике, тюменские врачи зарабатывали в 2024 году больше, чем в среднем по России. По итогам первого полугодия средний заработок врачей составил 126,2 тыс. рублей.