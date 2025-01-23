Долго, платно, люди умирают: тюменцы стали массово жаловаться на медицинские услуги

Ждать приходится не только после внесения в очередь, когда уже известны дата и время, но и самого факта записи. Так называемый лист ожидания есть почти во всех поликлиниках области. В этом листе фамилии тюменцев остаются, пока не находится «окно» на УЗИ и КТ или запись к неврологу, онкологу, другим узким специалистам. А когда заветный талончик на руках, снова приходится ждать. Правда, талончик могут не давать и неделями, и годами. А некоторые фамилии в списке, видимо, теряются, рассказали нам жители области.