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Posted 23 декабря, 08:17

Published 23 декабря, 08:17

Modified 23 декабря, 08:19

Updated 23 декабря, 08:19

Тюменские врачи провели уникальную операцию «2 в 1»

Тюменские врачи провели уникальную операцию «2 в 1»

23 декабря 2024, 08:17
Фото: 1MI.
Врачи Тюменского офтальмологического диспансера за одну операцию провели двойную реконструкцию переднего отрезка глаза впервые в регионе.

Офтальмохирурги за один раз пересадили пациенту роговицу и исправили дефекты радужной оболочки. В результате неприятные симптомы ушли, а зрительные функции глаза восстановили. Пациент успешно прошел реабилитацию, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

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В 2016 году после операции на левом глазу мужчина упал и вновь повредил тот же глаз. Параллельно ухудшалось состояние правого глаза, пациент перенес две офтальмологические операции. Левый глаз по-прежнему почти не видел, часто слезился, плохо реагировал на свет. Поехать на лечение в другой регион или столицу мужчине не мог по семейным обстоятельствам.

«Уникальную для нашего региона операцию было решено провести в областном диспансере. Материал для восстановления роговицы изготовлен глазным банком в Москве. Мы провели субтотальную сквозную кератопластику, а также имплантировли и зафиксировали иридохрусталиковую диафрагму», — пояснила офтальмохирург Теа Тезелашвили.

Компоненты подобрали под цвет глаз пациента, чтобы се выглядело максимально натурально.

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#Марина Коржина#Тюменская область#Операция#Здоровье
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