Тюменские врачи провели уникальную операцию «2 в 1»

В 2016 году после операции на левом глазу мужчина упал и вновь повредил тот же глаз. Параллельно ухудшалось состояние правого глаза, пациент перенес две офтальмологические операции. Левый глаз по-прежнему почти не видел, часто слезился, плохо реагировал на свет. Поехать на лечение в другой регион или столицу мужчине не мог по семейным обстоятельствам.