Тюменские врачи провели уникальную операцию «2 в 1»

Posted 23 декабря, 08:17
Published 23 декабря, 08:17
Modified 23 декабря, 08:19
Updated 23 декабря, 08:19
Офтальмохирурги за один раз пересадили пациенту роговицу и исправили дефекты радужной оболочки. В результате неприятные симптомы ушли, а зрительные функции глаза восстановили. Пациент успешно прошел реабилитацию, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
В 2016 году после операции на левом глазу мужчина упал и вновь повредил тот же глаз. Параллельно ухудшалось состояние правого глаза, пациент перенес две офтальмологические операции. Левый глаз по-прежнему почти не видел, часто слезился, плохо реагировал на свет. Поехать на лечение в другой регион или столицу мужчине не мог по семейным обстоятельствам.
«Уникальную для нашего региона операцию было решено провести в областном диспансере. Материал для восстановления роговицы изготовлен глазным банком в Москве. Мы провели субтотальную сквозную кератопластику, а также имплантировли и зафиксировали иридохрусталиковую диафрагму», — пояснила офтальмохирург Теа Тезелашвили.
Компоненты подобрали под цвет глаз пациента, чтобы се выглядело максимально натурально.