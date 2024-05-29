Как в Тюмени борются с очередями в поликлиниках

Власти Тюменской области рассказали о мерах, которые принимают в поликлиниках муниципалитетов для борьбы с очередями. Ранее в социальных сетях жители региона не раз жаловались на многочасовые очереди к врачу.