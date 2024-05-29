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Очереди

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2024
Ролевые игры в очереди. В тюменском алкомаркете заметили необычную пару. ВИДЕО
29 мая, 05:24
Тюменцы встали в огромные очереди на концерт «Пикника» после теракта в «Крокусе»
Жители Тюмени стоят в очередях в СК «Центральный». Сегодня там состоится долгожданный концерт группы «Пикник», который некоторое время находился под угрозой срыва.
15 апреля, 15:50
Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей
4 апреля, 08:13
2023
«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
Жители Тюмени жалуются на огромные очереди в Ленинском военкомате на улице Рижской из желающих получить военный билет.
10 ноября 2023, 05:52
На тюменских шиномонтажках начали выстраиваться многодневные очереди
С наступлением холодов тюменские автомобилисты начали массово обращаться за услугами шиномонтажа. В сервисах рассказали, как долго людям приходится ждать очереди.
24 октября 2023, 02:15
Тюменцы жалуются на гигантские очереди в ГИБДД
Десятки водителей, приехавших в среду, 13 сентября в ГИБДД по улице 50 лет Октября для регистрации транспорта, провели в ожидании приема несколько часов.
13 сентября 2023, 08:22
В центре Тюмени блогер спровоцировал давку из-за «клубники в шоколаде»
Блогер спровоцировал давку в центре города из-за бесплатной клубники. Всё произошло 1 июня на Цветном бульваре.
1 июня 2023, 11:41
Тюменцы сообщают об очередях в поликлинике №5
27 февраля 2023, 17:33
Серьезные очереди в стоматологической поликлинике на Холодильной в Тюмени
В тюменской стоматологической поликлинике № 3 вчера наблюдались большие очереди. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», записаться на приём можно только по вторникам с 08:00.
13 января 2023, 14:23
2022
Тюменцы жалуются на многочасовые очереди в поликлиниках
Жители Тюмени жалуются на многочасовые очереди в городской поликлинике № 5 на прием к узким специалистам, в рамках прохождения комиссии для установления инвалидности.
17 декабря 2022, 07:30
Как в Тюмени борются с очередями в поликлиниках
Власти Тюменской области рассказали о мерах, которые принимают в поликлиниках муниципалитетов для борьбы с очередями. Ранее в социальных сетях жители региона не раз жаловались на многочасовые очереди к врачу.
16 декабря 2022, 08:04
Очереди на вокзале в Тюмени
3 ноября 2022, 11:02

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