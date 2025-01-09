Очереди, пожары и жуткие аварии: как тюменцы провели новогодние праздники?

В тот же вечер на 1-м километре дороги, ведущей к станции Подъем в Тюменском районе, случилась ещё одна страшная авария. Столкнулись автомобили Mitsubishi и Chevrolet. По предварительной информации, 32-летняя водитель Chevrolet выехала на встречную полосу и столкнулась с Mitsubishi. В результате аварии 53-летняя пассажирка Chevrolet погибла. Кроме того, в ДТП пострадали пять человек: водитель Chevrolet, 48-летний водитель Mitsubishi и трое пассажиров — 44-летняя женщина, 20-летняя девушка и 19-летний молодой человек.