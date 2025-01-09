Очереди, пожары и жуткие аварии: как тюменцы провели новогодние праздники?

Posted 9 января, 06:06
Published 9 января, 06:06
Modified 9 января, 07:16
Updated 9 января, 07:16
Многие жители Тюмени не смогли в полной мере насладиться горками, катками и термальными источниками, поскольку значительную часть времени провели в очередях. Даже с учётом того, что на время праздников цены были повышены, не все смогли попасть в аквапарк «ЛетоЛето». В первые же дни в здании собрались сотни тюменцев и гостей города.
У горок на базах отдыха и в городских парках собирались большие толпы людей. За несколько часов удавалось скатиться лишь пару раз, хотя вход на многие локации с популярными горками тоже подорожал.
Длинные очереди выстраивались и у катков, особенно у недавно открывшегося «Сердца Тюмени». Поскольку лёд заливают несколько раз в день, перед каждым запуском катающихся у входа собирались большие скопления людей.
Уже к 4 января сотрудники Госавтоинспекции поймали на дорогах 43 нетрезвых водителей. Уже на тот момент на трассах Тюменской области произошло 27 аварий, погибли 9 человек, более 45 получили ранения. Значительная часть дорожно-транспортных происшествий была вызвана выездом на встречную полосу. Также были зарегистрированы четыре случая наезда на пешеходов, два случая съезда с дороги и один случай опрокидывания автомобиля.
Так, первая в 2025 году дорожная трагедия произошла на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 304-м километре автодороги под колеса Škoda попал 37-летний мужчина. При себе у пешехода была только бутылка водки. Известно, что водителю Škoda 35 лет, он является жителем Тюмени.
Утром третьего января на 15-м километре трассы Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, который столкнулся со снежным валом, съехал в кювет и опрокинулся на бок. В момент аварии в автобусе находились водитель, 61-летний мужчина, и четыре пассажира: двое мужчин-близнецов 53 лет, женщины 53 и 68 лет. Все они получили различные травмы, включая ушибы, травмы плеча и таза.
Вечером того же дня в селе Демьянском Уватского района случилось ДТП, в котором погиб пешеход. Под колёса автомобиля Škoda попал мужчина в возрасте 48 лет. Он двигался по проезжей части в направлении, совпадающем с направлением движения транспорта. Известно, что погибший был жителем Сургута и приехал в Демьянское на новогодние праздники.
В тот же вечер на 1-м километре дороги, ведущей к станции Подъем в Тюменском районе, случилась ещё одна страшная авария. Столкнулись автомобили Mitsubishi и Chevrolet. По предварительной информации, 32-летняя водитель Chevrolet выехала на встречную полосу и столкнулась с Mitsubishi. В результате аварии 53-летняя пассажирка Chevrolet погибла. Кроме того, в ДТП пострадали пять человек: водитель Chevrolet, 48-летний водитель Mitsubishi и трое пассажиров — 44-летняя женщина, 20-летняя девушка и 19-летний молодой человек.
По данным региональных служб, в период новогодних праздников в Тюмени и области произошло несколько пожаров, в результате которых пострадали люди.
Первая трагедия, связанная с пожаром, произошла 5 января утром в селе Большое Сорокино. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в доме уже бушевал огонь. Площадь, охваченная огнём, составила 80 квадратных метров. К сожалению, в результате этого происшествия погиб мужчина.
В Ишиме седьмого января произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека. Возгорание произошло около 04:00 утра в одном из домов на улице Комбайнеров. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил значительную часть здания. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены 14 сотрудников и четыре единицы техники. Причина пожара — неосторожное обращение с огнём.
Восьмого января в Тюмени на Мельничной улице произошло серьёзное возгорание. Как сообщили в МЧС по Тюменской области, огонь охватил неиспользуемое здание. На место происшествия незамедлительно прибыли десять сотрудников и три единицы техники из Главного управления МЧС. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
В Абатском районе восьмого января произошёл пожар, в результате которого погиб человек. Причиной возгорания стало неправильное использование печи. Пожар зафиксировали в двухквартирном доме в деревне Репьева. Огонь начался в квартире с печным отоплением. По информации от пожарных, пламя распространилось только на кухню и комнату, но вызвало сильное задымление.
В результате пожара были повреждены внутренние помещения на площади пять квадратных метров. К сожалению, один человек погиб. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи.
Ещё до наступления Нового года, 30 декабря, вылет рейса из Тюмени в Дубай был отложен на семь часов. Вместо запланированного времени отправления в 8:50, самолёт поднялся в воздух в 15:51. Как сообщили в справочной службе аэропорта «Рощино», причиной задержки стал поздний прилёт воздушного судна.
Рейс из аэропорта Рощино в Тюмени в Уфу, запланированный на шестое января, был задержан более чем на 10 часов. Вместо 6:05 самолёт поднялся в воздух только в 16:05 из-за позднего прибытия самолета.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что вылет рейса ZF 959 в Египет задержали в тюменском аэропорту на пять часов. Все, кто должен был улететь еще ночью, до сих пор находятся в Тюмени.