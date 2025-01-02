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Posted 2 января, 09:23

Published 2 января, 09:23

Modified 2 января, 09:25

Updated 2 января, 09:25

Тюменские врачи зарабатывали в 2024 году больше, чем в среднем по России

Росстат раскрыл данные о зарплатах тюменских врачей

2 января 2025, 09:23
Фото: 1MI.

Тюменские врачи зарабатывали в 2024 году больше, чем в среднем по России

Сюжет
Зарплата
Медики Тюменской области зарабатывали в 2024 году больше своих российских коллег. По данным Росстата, по итогам первого полугодия средний заработок врачей составил 126,2 тысячи рублей. Для сравнения, по России в целом размер среднего заработка составлял 121,3 тысячи.

Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область находится на третьем месте по размеру заработной платы медиков. Самые высокие зарплаты получали врачи Ямала и Югры — 283,5 и 184 тысячи рублей соответственно.

В Свердловской области в среднем врачи зарабатывали 115,7 тысячи, в Челябинской и Курганской областях— 105,9 и 100,5 тысячи рублей соответственно.

Средний медперсонал в Тюменской области в первом полугодии 2024 года зарабатывал в месяц 64,2 тысячи рублей (в целом по России этот показатель составляет 60,6 тысячи рублей). Заработная плата младшего медперсонала в регионе составляла 62,5 тысячи рублей при среднероссийском показателе 51,7 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень самых востребованных в 2024 году специалистов. В список вошли курьеры, упаковщики и продавцы-консультанты.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Врачи#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплата#Росстат
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