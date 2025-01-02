Росстат раскрыл данные о зарплатах тюменских врачей

Тюменские врачи зарабатывали в 2024 году больше, чем в среднем по России

Сюжет Зарплата

Медики Тюменской области зарабатывали в 2024 году больше своих российских коллег. По данным Росстата, по итогам первого полугодия средний заработок врачей составил 126,2 тысячи рублей. Для сравнения, по России в целом размер среднего заработка составлял 121,3 тысячи.