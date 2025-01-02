Росстат раскрыл данные о зарплатах тюменских врачей

Posted 2 января, 09:23
Published 2 января, 09:23
Modified 2 января, 09:25
Updated 2 января, 09:25
Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область находится на третьем месте по размеру заработной платы медиков. Самые высокие зарплаты получали врачи Ямала и Югры — 283,5 и 184 тысячи рублей соответственно.
В Свердловской области в среднем врачи зарабатывали 115,7 тысячи, в Челябинской и Курганской областях— 105,9 и 100,5 тысячи рублей соответственно.
Средний медперсонал в Тюменской области в первом полугодии 2024 года зарабатывал в месяц 64,2 тысячи рублей (в целом по России этот показатель составляет 60,6 тысячи рублей). Заработная плата младшего медперсонала в регионе составляла 62,5 тысячи рублей при среднероссийском показателе 51,7 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень самых востребованных в 2024 году специалистов. В список вошли курьеры, упаковщики и продавцы-консультанты.