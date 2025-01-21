Из-за врачебной халатности в Тобольске мучительной смертью умер мужчина

Следующие несколько недель отцу давали только обезболивающие, но никакого лечения не оказывали. Затем его перевели в гнойное отделение с диагнозом застой в легких, это произошло из-за того, что мужчина слишком долго лежал без движения. При этом увидеть своего отца женщина не могла, пробилась к нему со скандалами. Тогда он не признал собственного ребенка, сильно исхудал и с трудом говорил. Позже соседи по палате рассказали Гульдании, что мужчина умирал в страшных мучениях. Его ввели в искусственную кому, а в конце декабря он скончался.