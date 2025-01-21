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Posted 21 января, 12:17

Published 21 января, 12:17

Modified 21 января, 12:25

Updated 21 января, 12:25

Из-за врачебной халатности в Тобольске мучительной смертью умер мужчина

Из-за врачебной халатности в Тобольске мучительной смертью умер мужчина

21 января 2025, 12:17
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Больница
В Тобольске Депздрав начал проверку по факту врачебной халатности в больнице ОКБ № 3 города Тобольска. Там у местной жительницы лежал отец, который сломал позвоночник и попал в отделение на лечение.

Как рассказала Гульдания Юмадеева, дочь погибшего в паблике Типичный Тобольск, ее отец попал в больницу в ноябре, ему диагностировали перелом позвоночника и оставили на лечение. Проблемы начались после того, как мужчине запретили передвигаться самостоятельно, хотя он мог это делать. После замечания санитарки, мужчина был буквально прикован к больничной койке.

Следующие несколько недель отцу давали только обезболивающие, но никакого лечения не оказывали. Затем его перевели в гнойное отделение с диагнозом застой в легких, это произошло из-за того, что мужчина слишком долго лежал без движения. При этом увидеть своего отца женщина не могла, пробилась к нему со скандалами. Тогда он не признал собственного ребенка, сильно исхудал и с трудом говорил. Позже соседи по палате рассказали Гульдании, что мужчина умирал в страшных мучениях. Его ввели в искусственную кому, а в конце декабря он скончался.

Дочь погибшего уверена, что ее отец умер из-за врачебной халатности. Как сообщили профильные ведомства порталу 72.ru, а именно, департамент здравоохранения региона — Проверки и следственных органов, и нашего контроля качества оказанной медицинской помощи будут завершены, всех ответственных привлекут к ответственности.

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Ранее сообщалось о том, что тюменских врачей обвиняют в гибели подростка, упавшего с самоката.

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