Из-за врачебной халатности в Тобольске мучительной смертью умер мужчина

Posted 21 января, 12:17
Published 21 января, 12:17
Modified 21 января, 12:25
Updated 21 января, 12:25
Как рассказала Гульдания Юмадеева, дочь погибшего в паблике Типичный Тобольск, ее отец попал в больницу в ноябре, ему диагностировали перелом позвоночника и оставили на лечение. Проблемы начались после того, как мужчине запретили передвигаться самостоятельно, хотя он мог это делать. После замечания санитарки, мужчина был буквально прикован к больничной койке.
Следующие несколько недель отцу давали только обезболивающие, но никакого лечения не оказывали. Затем его перевели в гнойное отделение с диагнозом застой в легких, это произошло из-за того, что мужчина слишком долго лежал без движения. При этом увидеть своего отца женщина не могла, пробилась к нему со скандалами. Тогда он не признал собственного ребенка, сильно исхудал и с трудом говорил. Позже соседи по палате рассказали Гульдании, что мужчина умирал в страшных мучениях. Его ввели в искусственную кому, а в конце декабря он скончался.
Дочь погибшего уверена, что ее отец умер из-за врачебной халатности. Как сообщили профильные ведомства порталу 72.ru, а именно, департамент здравоохранения региона — Проверки и следственных органов, и нашего контроля качества оказанной медицинской помощи будут завершены, всех ответственных привлекут к ответственности.