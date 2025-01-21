Родившейся в Тюмени девочке дали удивительное и красивое имя

Posted 21 января, 09:38
Published 21 января, 09:38
Modified 21 января, 09:40
Updated 21 января, 09:40
Так, новорожденной девочке дали удивительное и красивое имя — Фидан. Оно переводится в нескольких значениях, в зависимости от происхождения:
Кроме этого, у имени есть еще несколько версий — «молодое дерево», «бутон», «самоотверженная», «та, которая готова пожертвовать собой ради кого-то».
Нередко этим именем называют и мальчиков, и девочек. Малышка, названная Фидан, будет расти энергичным и радостным ребенком. Она будет иметь позитивный и дружелюбный настрой к окружающим.
В школе маленькая Фида больше будет склонна к изучению гуманитарных наук. Свободное время она будет посвящать творчеству и новым интересам.
В подростковом возрасте девочка сохранит свое добросердечие и позитивный настрой к жизни. Фидан всегда заступается за обиженных, проявляя отзывчивость. При выборе профессии прислушается к советам родителей.
К слову, в первый месяц 2025 года новорожденных девочек в Тюмени называли несколькими редкими именами.
«Также в январе 2025 года новорожденных девочек в Тюменской области называли такими редкими именами, как: Мадина, Мелисса, Асия и Зулфия. А мальчиков — Мухаммадали, Григорий, Нияз, Овик и Мирас», — рассказали Nashgorod.ru в областном Управлении записи актов гражданского состояния.
К слову, в 2024 году в регионе родились дети с лишними пальцам на руках и ногах. Такие данные озвучили в Департаменте здравоохранения области.