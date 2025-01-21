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Posted 21 января, 09:38

Published 21 января, 09:38

Modified 21 января, 09:40

Updated 21 января, 09:40

У имени Фидан множество значений.

Родившейся в Тюмени девочке дали удивительное и красивое имя

21 января 2025, 09:38
Фото: Изображение Midjourney. У имени Фидан множество значений.

В Тюмени родилась плодородная девочка, готовая пожертвовать собой

Сюжет
Дети
«Нашему городу» удалось выяснить, каким редчайшим и уникальным именем родители из Тюменской области назвали новорожденную малышку в январе 2025 года.

Так, новорожденной девочке дали удивительное и красивое имя — Фидан. Оно переводится в нескольких значениях, в зависимости от происхождения:

  • Турция. Здесь Фидан означает «растение» или «дерево».
  • В Азербайджане имя Фидан также переводится как «побег» или «потомство».
  • С арабского переводится как «плодородная земля» или «плодородная женщина».

Кроме этого, у имени есть еще несколько версий — «молодое дерево», «бутон», «самоотверженная», «та, которая готова пожертвовать собой ради кого-то».

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Нередко этим именем называют и мальчиков, и девочек. Малышка, названная Фидан, будет расти энергичным и радостным ребенком. Она будет иметь позитивный и дружелюбный настрой к окружающим.

В школе маленькая Фида больше будет склонна к изучению гуманитарных наук. Свободное время она будет посвящать творчеству и новым интересам.

С начала 2025 года новорожденных девочек в Тюмени называли несколькими редкими именами.
С начала 2025 года новорожденных девочек в Тюмени называли несколькими редкими именами..
Фото: https://zags.nalog.gov.ru

В подростковом возрасте девочка сохранит свое добросердечие и позитивный настрой к жизни. Фидан всегда заступается за обиженных, проявляя отзывчивость. При выборе профессии прислушается к советам родителей.

К слову, в первый месяц 2025 года новорожденных девочек в Тюмени называли несколькими редкими именами.

«Также в январе 2025 года новорожденных девочек в Тюменской области называли такими редкими именами, как: Мадина, Мелисса, Асия и Зулфия. А мальчиков — Мухаммадали, Григорий, Нияз, Овик и Мирас», — рассказали Nashgorod.ru в областном Управлении записи актов гражданского состояния.
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К слову, в 2024 году в регионе родились дети с лишними пальцам на руках и ногах. Такие данные озвучили в Департаменте здравоохранения области.

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#Диляра Воронцова#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Здравоохранение#Статистика#Новорожденные#Имена#Фидан
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