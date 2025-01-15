Врача-мошенника из Тюмени поймали в Сочи

Posted 15 января, 05:47
Published 15 января, 05:47
Modified 15 января, 05:49
Updated 15 января, 05:49
С заявлением на мошенника в полицию обратилась потерявшая 20 тысяч рублей 51-летняя женщина. Как выяснилось, аналогичным образом он обманул еще троих граждан. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила 100 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого — 40-летнего тюменца задержали в одной из клиник Краснодарского края, куда он недавно устроился на работу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Врачу-аферисту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области за первые 10 дней 2025 года отдали мошенникам более 14,7 миллиона рублей. За 2024 год аферисты похитили тюменцев 1,4 миллиарда рублей.