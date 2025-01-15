nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 05:47

Published 15 января, 05:47

Modified 15 января, 05:49

Updated 15 января, 05:49

Врача-мошенника из Тюмени поймали в Сочи

Врача-мошенника из Тюмени поймали в Сочи

15 января 2025, 05:47
Фото: 1MI.
40-летний тюменец продавал медицинские препараты для восстановления суставов. Мужчина предлагал своим пациентам приобрести со скидкой медпрепаараты, брал аванс и исчезал.

С заявлением на мошенника в полицию обратилась потерявшая 20 тысяч рублей 51-летняя женщина. Как выяснилось, аналогичным образом он обманул еще троих граждан. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила 100 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого — 40-летнего тюменца задержали в одной из клиник Краснодарского края, куда он недавно устроился на работу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Врачу-аферисту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области за первые 10 дней 2025 года отдали мошенникам более 14,7 миллиона рублей. За 2024 год аферисты похитили тюменцев 1,4 миллиарда рублей.

Читайте также:
Тюменские санатории вошли в топ самых популярных в РоссииТюменские чиновники предлагают вместо лебедя отстреливать баклановВ Тюмени из-за строительства новой развязки почти на год перекроют улицу
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Врачи#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика