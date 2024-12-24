Нездоровая обстановка: медики массово бегут из поликлиники в Тюменской области

Posted 24 декабря, 05:17
Published 24 декабря, 05:17
Modified 24 декабря, 05:19
Updated 24 декабря, 05:19
Поликлиника в Винзилях является филиалом Тюменской областной больницы №19. Штат уже покинули несколько опытных медсестер и врачей, сейчас в процессе увольнения двое молодых специалистов. Скандал вылился в общественное поле.
«В поликлинике назрела нездоровая обстановка. Уволились почти все опытные медсестры, держатся пенсионеры или люди предпенсионного возраста. Про врачей тоже самое можно сказать. Сейчас увольняются молодые специалисты. Создали в Винзилинской поликлинике невыносимые условия молодым врачам, они вынуждены написать заявление „по собственному желанию“, тем самым руководство удовлетворило свои амбиции», — сообщил пользователь одного из местных пабликов. Он собрал огромное количество комментариев.
Жители возмущаются тем, что учреждение стало плохо работать, и переживают, не придут ли на замену тюменским врачам выходцы из соседних стран. Винзилинцы открыто винят в проблемах поликлиники заведующую.
«Все-таки съела Семеновых»,
«С таким отношением и остальные уйдут»,
«Теперь мигрантов наберут», «Как заведующая поменялась, так всем отказ»,
«Педиатров выжила в своё время, то же самое происходит с Семёновыми. Заведующая действительно никчемный руководитель»,
«Никто не хочет работать в нашей поликлинике! Скоро уволятся пенсионерки последние. Надо писать выше, а то последних сожрут», — написали местные жители в комментариях.
Сестры Семеновы — это как раз те уволившиеся терапевты. Молодые специалисты успели заслужить как уважение коллег, так и признательность пациентов. Но, по сообщению в соцсетях, не сработались с руководством.
Некоторые жители поселка рассказали, что администрация поликлиники прямо саботирует работу учреждения. Многим посетителям отказывают даже в проведении обследования. Обращение к заведующей с жалобами и просьбами не помогают — граждан иногда не пускают даже в кабинет.
«Пришла к педиатру на приём с ребёнком, говорю выпишите мне направления на анализы, стоим на учёте у многих специалистов, мне не дали, сказали заведующая не пропустит», — написала Оксана.
«Не могут к пульмонологу записать уже 5 месяцев. Потом удивляемся почему люди умирают», — пожаловалась Екатерина.
«Все идет от вышестоящего человека. Лично общалась с заведующей поликлиники — в коридоре, даже в кабинет не пригласили», — рассказала Людмила.
Многие местные жители признали, что своими силами не получится изменить ситуацию. Одни призвали написать коллективную жалобу в департамент здравоохранения Тюменской области, другие посоветовали брать выше и обращаться сразу на сайт Кремля.
«Можно составить петицию в поддержку врачей и запустить её по соцсетям. Можно написать открытое письмо на имя губернатора»,
«Так давайте напишем коллективные письмо в облздрав. Какой-то бардак творится»,
«Думаю можно написать в Минздрав или в администрацию Президента, разберутся что за проблема»,
«Писать надо везде: и в Департамент здравоохранения, и на сайт президента. Подпишусь»,
Заведующая поликлиникой Ольга Тверскова на контакт не вышла, но пресс-служба областной больницы №19 на волну возмущения местных жителей ответила с ледяным спокойствием.
«Два наших молодых специалиста приняли решение об уходе. От всего сердца желаем им успехов на новом месте работы. Администрацией учреждения будут приняты все меры для организации бесперебойного оказания медицинской помощи населению, а также для замещения данных должностей», — пояснили в учреждении.
Руководство уверено, что «увольнения в Винзилинской поликлинике не превышают ежегодных значений». Просто кто-то из медиков не сработался, кто-то переехал, другие специалисты ушли в декрет или на пенсию.
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