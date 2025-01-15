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Posted 15 января, 04:46

Published 15 января, 04:46

Modified 15 января, 04:48

Updated 15 января, 04:48

В Тюмени проводят уникальные операции с помощью 3D-технологий

В Тюмени проводят уникальные операции с помощью 3D-технологий

15 января 2025, 04:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени готовится проводить уникальные операции с помощью бипланового ангиографа. Областной офтальмологический диспансер уже работает с этой технологией.

Новейший аппарат планируют установить в центре нейрохирургии в 2025 году. На основе снимков создается 3D-копия головного и спинного мозга пациента, что позволяет очень точно рассчитать вмешательство и провести операцию. Уже сейчас новое оборудование может по данным пациента провести точный расчет действий хирурга в операционной.

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Руководитель ФЦН Альберт Суфианов ожидает прорыва в тюменской нейрохирургии благодаря новому оборудованию и сотрудничеству практиков с теоретиками в межвузовском кампусе, который строят в Тюмени, пишет «Тюменская линия».

Систему 3D-визуализации уже используется в Тюменском областном офтальмологическом диспансере. Она помогла в 2024 году провести несколько уникальных для региона операций, сообщили в областном департаменте здравоохранения. Так, в конце декабря врачи Тюменского офтальмологического диспансера за одну операцию провели двойную реконструкцию переднего отрезка глаза впервые в регионе.

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#Марина Коржина#Медицина#Тюменская область#Здоровье#Операции
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