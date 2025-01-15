В Тюмени проводят уникальные операции с помощью 3D-технологий

Новейший аппарат планируют установить в центре нейрохирургии в 2025 году. На основе снимков создается 3D-копия головного и спинного мозга пациента, что позволяет очень точно рассчитать вмешательство и провести операцию. Уже сейчас новое оборудование может по данным пациента провести точный расчет действий хирурга в операционной.